قنا.. الكشف على 778مواطناً بالقافلة الطبية بقرية البراهمة في قفط

نفذت مديرية الشؤون الصحية بقنا، قافلة طبية متكاملة في قرية البراهمة بمركز قفط لتقديم خدمات مجانية للمواطنين من أبناء القرية، شملت الكشف المبكر وصرف الأدوية بالمجان.

وقال الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة جاءت في إطار الاهتمام بتسيير القوافل الطبية المجانية بجميع قرى ونجوع محافظة قنا، وتوجيه التوعية الصحية اللازمة للمواطنين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، في ظل حرص الدولة المستمر على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.

وأشار نبيل، إلى أن القافلة نجحت في تقديم خدماتها لـ 778 مواطناً، شملت الكشف على 170 حالة في تخصص الباطنة، و16 حالة في الجراحة العامة، و14 حالة في عيادة النساء، و173 حالة في عيادة الأطفال، و168 حالة في عيادة العظام، و76 حالة في عيادة الرمد، و101 حالة في عيادة الجلدية، و28 حالة في عيادة تنظيم الأسرة، و32 حالة بعيادة الفم والأسنان.

​وأضافت الدكتورة رضا بخيت، مديرة إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، بأن القافلة قدمت عدداً من الخدمات التكاملية، شملت إجراء 49 تحليلاً بمعمل الدم، و4 تحاليل بمعمل الطفيليات، وفحص وكشف مبكر لـ 64 مواطناً، وخلع الأسنان لـ 14 مواطناً.



ندوات توعية صحية

وتابعت مدير إدارة القوافل الطبية بصحة قنا، بالإضافة إلى تقديم عدد من ندوات التوعية الصحية لأكثر من 71 مواطناً حول المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية والنظافة العامة.