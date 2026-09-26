أول ظهور.. سقوط مانشيني وتعثر تشافي وكلوب ومبابي ينقذ زيدان

شهدت منافسات الجولة الأولى من بطولة دورى الأمم الأوروبية منافسة شرسة وظهور أول لعديد المدربين للمنتخبات العالمية.

وسقط منتخب إيطاليا بقيادة مانشيني فى فخ الهزيمة أمام نظيره منتخب بلجيكا فى الظهور الأول لمدرب الآتزوري.

فيما تعثر منتخبي هولندا بقيادة تشافي ونظيره منتخب ألمانيا الذى يقوده فنيا يورجن كلوب وتعادلا بهدف لكل منها فى أول ظهور للثنائى.

بينما نجح زين الدين زيدان الأسطورة الفرنسية فى قيادة الديوك الزرقاء للفوز الأول تحت قيادته أمام نظيره منتخب تركيا على ملعب الأخير بهدف دون رد بأقدام كليان مبابي.

مبابي ينقذ زيدان

فاز منتخب فرنسا على نظيره تركيا، بهدف نظيف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل هدف فرنسا كيليان مبابي في الدقيقة 54 وعقب احتفاله بالهدف تعرض نجم الديوك الزرقاء للإصابة فى الركبة وتم استبداله.

وحصل أوجورجان تشاكير، حارس تركيا خلال لقاء فرنسا فى دوري الأمم الأوروبية على بطاقة حمراء.

سقوط كتيبة مانشيني

خسر منتخب إيطاليا بقيادة مانشيني من نظيره بلجيكا، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل ثنائية منتخب بلجيكا كل من جودتس ولوكيباكيو في الدقيقتين 20، 68.

تعثر تشافي وكلوب

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخبي هولندا وألمانيا، مساء اليوم الخميس، في افتتاح مشوارهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدف منتخب ألمانيا فيليكس نيمشا في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة، بينما سجل هدف هولندا كودي جاكبو في الدقيقة 90+2 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يحصد كل منتخب على أول نقطة له في البطولة ويحتل منتخب ألمانيا بقيادة يورجن كلوب المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية ويحتل منتخب هولندا المركز الثالث.

وأقيمت المباراة على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في العاصمة الهولندية أمستردام، وسط اهتمام كبير بالمواجهة التي شهدت الظهور الرسمي الأول لكل من تشافي ويورجن كلوب مع منتخبيهما.