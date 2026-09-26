قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حارس مرمى أيرلندا يرفض مواجهة إسرائيل..ولاعبون يدرسون مقاطعة المباراة
حفاظًا على سلامته.. محمد صلاح يغيب عن مباراة جنوب السودان بسبب «الترتان»
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. انخفاض الحرارة وأمطار متوسطة إلى غزيرة بمناطق حدودية
الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن
زمن الأونروا انتهى.. مسؤول بمجلس السلام يثير الجدل بـ إلغاء دور الوكالة
ضبط شخص استعان بزوجته وأخرين للتعدى على شقيقه بسلاح أبيض في الجيزة
الاستثمار: نعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع 90 جهة حكومية
رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر
السلطات الروسية: مقتل 7 في هجمات أوكرانية على لوجانسك وزابوروجيا
وزير الآثار: نركز على بناء قطاع سياحي مرن قادر على حماية البيئة والتراث
وفد «التضامن» يطلع على التجربة البرازيلية في دعم وتأهيل الأطفال نفسيًا واجتماعيًا
مصطفى سعد ميسي: لم أحصل على فرصتي كاملة في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول ظهور.. سقوط مانشيني وتعثر تشافي وكلوب ومبابي ينقذ زيدان

يورجن كلوب وزين الدين زيدان
يورجن كلوب وزين الدين زيدان
يسري غازي

شهدت منافسات الجولة الأولى من بطولة دورى الأمم الأوروبية منافسة شرسة وظهور أول لعديد المدربين للمنتخبات العالمية.

وسقط منتخب إيطاليا بقيادة مانشيني فى فخ الهزيمة أمام نظيره منتخب بلجيكا فى الظهور الأول لمدرب الآتزوري.

فيما تعثر منتخبي هولندا بقيادة تشافي ونظيره منتخب ألمانيا الذى يقوده فنيا يورجن كلوب وتعادلا بهدف لكل منها فى أول ظهور للثنائى.

بينما نجح زين الدين زيدان الأسطورة الفرنسية فى قيادة الديوك الزرقاء للفوز الأول تحت قيادته أمام نظيره منتخب تركيا على ملعب الأخير بهدف دون رد بأقدام كليان مبابي.

مبابي ينقذ زيدان

فاز منتخب فرنسا على نظيره تركيا، بهدف نظيف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل هدف فرنسا كيليان مبابي في الدقيقة 54 وعقب احتفاله بالهدف تعرض نجم الديوك الزرقاء للإصابة فى الركبة وتم استبداله.

وحصل أوجورجان تشاكير، حارس تركيا خلال لقاء فرنسا فى دوري الأمم الأوروبية على بطاقة حمراء.

سقوط كتيبة مانشيني 

خسر منتخب إيطاليا بقيادة مانشيني من نظيره بلجيكا، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل ثنائية منتخب بلجيكا كل من جودتس ولوكيباكيو في الدقيقتين 20، 68.

تعثر تشافي وكلوب 

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخبي هولندا وألمانيا، مساء اليوم الخميس، في افتتاح مشوارهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدف منتخب ألمانيا فيليكس نيمشا في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة، بينما سجل هدف هولندا كودي جاكبو في الدقيقة 90+2 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يحصد كل منتخب على أول نقطة له في البطولة ويحتل منتخب ألمانيا بقيادة يورجن كلوب المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية ويحتل منتخب هولندا المركز الثالث.

وأقيمت المباراة على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في العاصمة الهولندية أمستردام، وسط اهتمام كبير بالمواجهة التي شهدت الظهور الرسمي الأول لكل من تشافي ويورجن كلوب مع منتخبيهما.

يورجن كلوب زين الدين زيدان مانشيني دوري الأمم الأوروبية منتخب فرنسا منتخب تركيا منتخب ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

حد السحب اليومي

بعد قرار البنك المركزي الأخير.. اعرف حدود السحب اليومي من البنوك وATM

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

إيران وأمريكا

أول رد أمريكي على خطة الـ 7 أيام المقترحة من طهران

ترشيحاتنا

الشيخ علي محمود فرج

الأوقاف في ذكرى ميلاد علي محمود فرج : خدم القرآن تلاوةً وتعليمًا

الصلاة

ماذا يفعل من نام عن صلاة أو نسيها؟ الأزهر يوضح التصرف الصحيح

المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق

وزير الأوقاف ينعى المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق

بالصور

الإسكندرية تستقبل رياح الصليب..أولى نوات الخريف في نهاية سبتمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بسبب مسمار.. نكسة جديدة لـ فولكس فاجن و السيارات الألماني

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

قوة أكبر بسعر أقل .. تعرف على سوبارو الجديدة من إمبريزا 2027

سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027

بأقل الأسعار.. تفاصيل مزاد سيارات وموتوسيكلات الجمارك

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد