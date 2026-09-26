موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم مساء اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، إلى ملعب ويمبلي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتحظى مباراة إنجلترا وإسبانيا باهتمام جماهيري كبير، في ظل امتلاك المنتخبين مجموعة مميزة من اللاعبين، إلى جانب الطموحات الكبيرة التي يسعى كل طرف إلى تحقيقها مع بداية مشواره في البطولة.

مجموعة قوية تضم إنجلترا وإسبانيا

ويتواجد منتخبا إنجلترا وإسبانيا في المجموعة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب منتخبي كرواتيا والتشيك، حيث يلتقي المنتخبان الآخران في المجموعة خلال التوقيت نفسه اليوم.

ويسعى منتخب إسبانيا إلى تسجيل انطلاقة قوية في البطولة، خاصة أن المباراة تمثل ظهوره الأول عقب تتويجه بكأس العالم 2026، التي أقيمت في شهر يوليو الماضي.

إسبانيا تبدأ مشوارها بعد التتويج بكأس العالم

يدخل المنتخب الإسباني مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما توج بلقب كأس العالم 2026، عقب فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية، ليحصد لقبه العالمي الثاني في تاريخه.

على الجانب الآخر، يخوض منتخب إنجلترا اللقاء بعدما أنهى منافسات كأس العالم في المركز الثالث، عقب فوزه على المنتخب الفرنسي في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنجلترا وإسبانيا اليوم السبت، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب ويمبلي، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وإسبانيا

وتُنقل مباراة إنجلترا وإسبانيا مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة واحدة من أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية للبطولة.