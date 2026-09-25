موعد مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يستعد منتخب فرنسا لخوض أولى مبارياته في النسخة الجديدة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، عندما يحل ضيفًا على منتخب تركيا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام مباراة فرنسا وتركيا على ملعب «كوجالي» في تركيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول، التي تضم أيضًا منتخبي إيطاليا وبلجيكا.

زين الدين زيدان يظهر للمرة الأولى مع منتخب فرنسا

وتحظى المباراة باهتمام كبير، كونها الظهور الأول للفرنسي زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا، بعدما تولى المهمة خلفًا لمواطنه ديدييه ديشامب.

ويعود زيدان إلى التدريب من بوابة المنتخب الفرنسي، بعد فترة ابتعاد عن العمل الفني منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد، لتبدأ مرحلة جديدة مع «الديوك».

ومن المنتظر أن يقود كيليان مبابي منتخب فرنسا خلال المباراة، بعدما أكد زيدان استمرار نجم ريال مدريد في حمل شارة قيادة المنتخب.

موعد مباراة فرنسا وتركيا

ومن المقرر أن تقام مباراة فرنسا وتركيا اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، على ملعب «كوجالي»، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و8:45 مساءً بتوقيت تركيا.

ويبدأ المنتخب الفرنسي مشواره في المجموعة بمواجهة تركيا، قبل أن يلتقي منتخب بلجيكا يوم 28 سبتمبر، ثم إيطاليا في الثاني من أكتوبر المقبل.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وتركيا

ومن المقرر أن تُذاع مباراة فرنسا وتركيا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، الناقل لمنافسات دوري الأمم الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقام المواجهة على ملعب كوجالي، وسط ترقب للظهور الأول لزيدان في قيادة منتخب فرنسا.