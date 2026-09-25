محمد صلاح يحقق مكاسب تجارية ضخمة لـ طرابزون سبور

يواصل محمد صلاح صناعة الفارق مع طرابزون سبور، ليس فقط من خلال مساهماته داخل الملعب، ولكن أيضًا عبر التأثير الكبير الذي أحدثه على الجانب التجاري والجماهيري للنادي التركي، منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ارتفاع مكاسب طرابزون من بيع قمصان محمد صلاح

وانعكس حضور النجم المصري بشكل واضح على مبيعات قمصان الفريق والتذاكر الموسمية، بعدما سجل النادي ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإقبال الجماهيري، وفقًا لما كشفت عنه تقارير صحفية تركية.

وكان صلاح قد انضم إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر عقب نهاية مشواره مع ليفربول، ونجح منذ وصوله في تقديم مستويات مميزة، بعدما سجل 7 أهداف وصنع هدفين في الدوري التركي هذا الموسم.

وبحسب شبكة «Sporx» التركية، باع طرابزون سبور نحو 116 ألف قميص حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، مقابل 46 ألف قميص خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 152%.

وكان النادي قد باع 200 ألف قميص طوال الموسم الماضي، بينما تشير الأرقام الحالية إلى إمكانية تجاوز هذا الرقم خلال الموسم الجاري، في ظل الإقبال المتزايد على قمصان الفريق منذ وصول قائد منتخب مصر.

كما شهدت مبيعات التذاكر الموسمية ارتفاعًا ملحوظًا، بعدما تجاوز عدد التذاكر المباعة 25 ألف تذكرة، بالتزامن مع زيادة اهتمام الجماهير بمتابعة مباريات طرابزون سبور.

وبذلك، امتد تأثير محمد صلاح مع النادي التركي إلى ما هو أبعد من أرقامه داخل الملعب، ليظهر أيضًا على مستوى الحضور الجماهيري والمبيعات والعائدات التجارية للنادي.