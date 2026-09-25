مجموعة مصر.. تشكيل مباراة مالاوي وجنوب السودان بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027

أعلن المديران الفنيان لمنتخبي جنوب السودان ومالاوي عن تشكيل مواجهتهما في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.
تشكيل جنوب السودان
حراسة المرمى: ماجاك مالينج
خط الدفاع: رهان انجير - اتنديلا مواوا - بنجاسي باكسورا - بنيامين لاكو - داهتا جوزيف
خط الوسط: شان بيتر - ماريو تابان - بول أمريكا
خط الهجوم: وليام جاما - جامو اكوا
تشكيل مالاوي
حراسة المرمى: ثول
خط الدفاع: تشارلز بيترو - لاميك - نيريندا - شمبيزي
خط الوسط: مباسي - نجاليوا - شيرو - موانجولو - سينجيني
خط الهجوم: أديبوجو