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إصابة نجم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة أنجولا.. ماذا حدث؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إصابة نجم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة أنجولا.. ماذا حدث؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل جديدة بشأن الحالة البدنية لأحد أبرز لاعبي الفراعنة، وذلك قبل ساعات من مواجهة أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وأعلن المدير الفني إصابة هيثم حسن، لاعب المنتخب وفريق سيلتيك الإسكتلندي، مؤكدًا أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج علاجي مكثف من أجل محاولة تجهيزه، في وقت يستعد فيه المنتخب لخوض المواجهة المرتقبة.

حسام حسن يحسم موقف هيثم حسن 

قال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن هيثم حسن يعاني من إصابة ويتلقى العلاج بصورة مكثفة، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم شعوره بالقلق، مؤكدًا ثقته في المجموعة الموجودة مع المنتخب.

وأشار المدير الفني إلى أن الإصابات والمشكلات البدنية والفنية تعد أمورًا معتادة خلال معسكرات المنتخبات، خاصة مع ضيق الوقت المتاح أمام الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل المباريات الرسمية.

وأوضح أن الجهاز يعمل بأقصى طاقته للوصول بجميع اللاعبين إلى أفضل حالة فنية وبدنية ممكنة، مؤكدًا أن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على التعامل مع الظروف المختلفة.

«منتخب مصر لا يقف على لاعب»

ووجه حسام حسن رسالة واضحة بشأن الإصابات والغيابات، مؤكدًا أن منتخب مصر لا يعتمد على لاعب واحد، وأن قوة الفريق تأتي من قدرته على تجاوز الصعوبات التي تواجهه.

وأضاف أنه يثق في جميع اللاعبين الموجودين داخل المعسكر، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل أحد أسرار نجاح المنتخب خلال المرحلة الحالية.

وتأتي هذه التصريحات قبل مواجهة أنجولا، التي يسعى خلالها المنتخب المصري إلى تحقيق بداية قوية في مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية.

تجديد دماء المنتخب منذ اليوم الأول 

وتحدث المدير الفني أيضًا عن ضرورة التعامل مع مرحلة ما بعد تحقيق الإنجازات بحذر، موضحًا أن الخوف الحقيقي بالنسبة له يتمثل في حدوث تراجع بعد الوصول إلى نجاح كبير.

وأكد أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بشأن هذه النقطة، مشيرًا إلى أن طموحات الجماهير المصرية أصبحت أكبر، وأن من حقها أن تشاهد المنتخب يقدم مستويات أفضل مما ظهر به في كأس العالم 2026.

وشدد المدير الفني على أن عملية تجديد صفوف منتخب مصر بدأت منذ توليه المسؤولية، مؤكدًا أن الجهاز الفني حرص على منح الفرصة لعناصر جديدة واكتشاف مواهب يمكنها خدمة المنتخب مستقبلًا.

وأشار إلى أن بعض المدربين السابقين ربما استدعوا لاعبًا أو اثنين واعتُبر ذلك اكتشافًا لموهبة جديدة، بينما يرى أن عملية بناء المنتخب وتجديد دمائه يجب أن تكون مستمرة، مع الاعتماد على جميع العناصر القادرة على تقديم الإضافة.

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