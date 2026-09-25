خليك جار صلاح.. إعلان عقاري يستغل اسم نجم منتخب مصر لبيع فيلا قرب ملعب بابارا بارك

تحول اسم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي، إلى وسيلة لجذب الأنظار في سوق العقارات بمدينة طرابزون، بعدما ظهر إعلان لبيع فيلا فاخرة بالقرب من ملعب بابارا بارك، مستغلًا اسم قائد الفراعنة في الترويج للعقار.

وكشفت صحيفة «Sözcü» التركية عن إعلان لبيع فيلا مكونة من 3 طوابق في منطقة أكيازي، بالقرب من ملعب طرابزون سبور، مقابل 31 مليون ليرة تركية، حيث ركز الإعلان على قرب العقار من الملعب ووجود محمد صلاح ضمن صفوف الفريق.

«خليك جار محمد صلاح».. اسم الفرعون في الإعلان

ولجذب المشترين، جاء عنوان الإعلان بعبارة: «جاور محمد صلاح»، في إشارة إلى إمكانية السكن بالقرب من نجم منتخب مصر، مع التأكيد على موقع الفيلا المقابل لملعب طرابزون سبور.

وبحسب بيانات الإعلان العقاري، تقع الفيلا في منطقة أكيازي، وتبعد نحو 500 متر عن ملعب بابارا بارك، وتبلغ مساحتها الإجمالية 551 مترًا مربعًا، بينما تبلغ المساحة الصافية 417 مترًا مربعًا، وتتكون من 3 طوابق.

الإعلان يأتي بعد تحذير رسمي من طرابزون سبور

ويأتي ظهور الإعلان بعد أيام قليلة من تحذير نادي طرابزون سبور من استغلال اسم محمد صلاح أو صوره وقميص النادي في الإعلانات والحملات التجارية دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأكد النادي التركي، في بيان رسمي، أنه رصد استخدام اسم وصور صلاح وقميص طرابزون سبور في أغراض تجارية، مشددًا على أن ارتداء اللاعب لقميص الفريق لا يمنح أي طرف ثالث الحق في استخدام اسمه أو صوره لأغراض تجارية.

وأوضح طرابزون سبور أنه يقوم بتوثيق الإعلانات والاستخدامات التجارية التي يرى أنها تنتهك حقوق اللاعب والنادي، مؤكدًا عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية اللازمة بحق المخالفين.

وبذلك، أصبح اسم محمد صلاح حاضرًا في طرابزون ليس فقط داخل ملاعب كرة القدم، وإنما امتد تأثيره أيضًا إلى الإعلانات وسوق العقارات، في ظل حالة الاهتمام الكبيرة التي صاحبت انتقاله إلى صفوف النادي التركي.