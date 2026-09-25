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الصحة تقدم أكثر من 305 آلاف خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 45 يوما
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تقدم أكثر من 305 آلاف خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 45 يوما

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 305 آلاف و627 خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 14 سبتمبر 2026، في إطار جهودها لتوفير رعاية صحية متكاملة ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تقديم 228 ألفًا و554 خدمة بالعيادات الخارجية، و43 ألفًا و21 تذكرة لصرف العلاج من صيدليات المستشفيات، و12 ألفًا و609 حالات محجوزة بالأقسام الداخلية، و8 آلاف و238 حالة بأقسام الطوارئ، إلى جانب 5 آلاف و660 جلسة غسيل كلوي، و2,809 جلسات علاج طبيعي، و2,621 حالة خاضعة لإجراءات تدخلية، و1,176 خدمة لصرف الدم ومشتقاته، و811 جلسة أسنان، و109 جلسات جراحة أسنان، و19 جلسة للعلاج الكيميائي، بما يعكس تنوع الخدمات واستمرار تلبية احتياجات المواطنين في مختلف التخصصات.

تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية

وأكد أن تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية شمل أقسام الرعايات والحضانات والعيادات الخارجية، واستحداث تخصصات جديدة، وإعادة تأهيل بعض الأقسام لتقديم أفضل رعاية طبية. ففي مستشفى هليوبوليس جرى تشغيل قسم القلب الداخلي المميز وغرف عمليات حديثة وجهاز أشعة مقطعية متطور وتجهيز وحدة زراعة النخاع، بينما أُضيفت عيادة طب وجراحة الأجنة بمستشفى مبرة المعادي، وشُغّلت غرفة عمليات جديدة بمستشفى مبرة مصر القديمة مع العمل على إنشاء وحدة زرع نخاع وتطوير وحدة السكتة الدماغية، كما توفرت خدمات الأشعة المقطعية ورعاية السكتة الدماغية ورعاية المبتسرين وحديثي الولادة والجراحة العامة والنساء والتوليد بمستشفى الإصلاح الإسلامي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، أن التطوير امتد إلى مستشفى القبطي باستحداث تخصصات ورفع كفاءة الأقسام الداخلية والعيادات وتطوير قسم النساء والتوليد ليصل إلى 7 غرف مرضى وغرف عمليات و6 حضانات جارٍ تشغيلها، واستحداث قسمي المسالك والقلب بمستشفى أحمد ماهر في الإسكندرية، وإنشاء وحدتي عناية الأطفال والرعاية المركزة بمستشفى دار الولادة، ورفع كفاءة العيادات الخارجية بمستشفى القبطي بالإسكندرية، كما شهدت بعض المستشفيات إنشاء وحدات متخصصة لعلاج الأورام والعلاج الكيميائي والغسيل الكلوي وخدمات المناظير والجهاز الهضمي، بما يعزز الطاقة الاستيعابية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزارة الصحة والسكان المؤسسة العلاجية القاهرة الإسكندرية المواطنين

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