قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار أرضي كبير بالهند.. الأمطار الغزيرة تدفن قرية ريمبي تحت الطين | فيديو
عبد العاطي يبحث مع نظيره العُماني تطورات باب المندب وأزمة مضيق هرمز
إيران تهدد : عدم تمكين طهران من تسيير رحلاتها سيعني عدم تمتع أي دولة أخرى في المنطقة بهذا الحق
مباحثات مصرية تركية حول غزة والسودان وليبيا والأزمة الإيرانية
خطيب المسجد النبوي: النبي أول من يقرع باب الجنة والله جعلها دارا لأوليائه
بني سويف : قطع المياه عن مركز ومدينة ببا لهذا السبب
الصحة تقدم أكثر من 305 آلاف خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 45 يوما
رئيس بيشكتاش: صلاح لم يكن مناسبا لنظام الفريق
عبد العاطي ونظيره الإريتري يبحثان تطورات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر
مقاتلات الناتو تعترض سرب من الطائرات الروسية فوق بحر البلطيق
حقيقة تحرير أسعار الأدوية.. رئيس الشعبة يحسم الجدل
30 سلعة بتخفيضات 25%.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين حتى مارس 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مباحثات مصرية تركية حول غزة والسودان وليبيا والأزمة الإيرانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً ثنائياً يوم ٢٤ سبتمبر مع  هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي قد أشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات، معبراً عن حرص مصر دفع وتعزيز أطر التعاون المختلفة خاصة المتعلقة بالتجارة والاستثمار والصناعة.

تباحث الوزيران حول عدد من الملفات الإقليمية الهامة من بينها التطورات في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان أهمية 

تنفيذ استحقاقات خطة الرئيس ترامب للسلام، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق مع بدء تنفيذ إعادة الإعمار والتعافي المبكر، كما شدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر أي مخططات لتهجير الفلسطينيين وإدانة عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

ناقش الطرفان مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وتعزيز مسار المفاوضات بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق ويصون مؤسساته الوطنية.

تطرق اللقاء إلى الأوضاع في ليبيا وسبل تحقيق تقدم في العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، حيث أكد الوزير عبد العاطي أن تحركات مصر تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي، بما يسهم في مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تعبر عن إرادتهم، وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.

تبادل الجانبان الرؤى حول الأزمة الإيرانية، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة دعم جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى مسار المفاوضات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة مع التشديد على رفض المساس بأمن دول الخليج الشقيقة أو استخدام المضايق والممرات البحرية كأداة ضغط في تلك الأزمة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي هاكان فيدان وزير خارجية تركيا قطاع غزة تهجير الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

الزمالك

4 إيقافات قيد جديدة تهدد الزمالك بسبب مستحقات لاعبين

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

حسام حسن والشناوى

الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

هشام نصر

تحركات داخل الزمالك بشأن شركة الكرة.. وتحفظات على بعض الأسماء

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني جهود خفض التصعيد واستئناف المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن

"بريكس": بنك التنمية الجديد يوافق على إقراض الهند 395 مليون دولار لتحديث البنية التحتية

"بريكس": بنك التنمية الجديد يوافق على إقراض الهند 395 مليون دولار لتحديث البنية التحتية

الأمم المتحدة : 2.2 مليون طفل معرضون لسوء التغذية الحاد في اليمن

الأمم المتحدة : 2.2 مليون طفل معرضون لسوء التغذية الحاد في اليمن

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

فيديو

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد