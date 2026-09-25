قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة يفتتح جناح مصر في معرض اليابان الدولي للسياحة
جولة لاعبي منتخب مصر داخل فندق الإقامة استعدادا لمواجهة أنجولا.. صور
سيول مرعبة تجتاح 4 مدن ليبية وتقطع الطرق.. وإعلان حالة الطوارئ |فيديو
فرص عمل جديدة في العبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
درع الوطن اليمنية تستهدف تجمعات الحوثيين في كهبوب وتجبرهم على الفرار والتراجع
باكستان وتركيا يبحثان تقديم الدعم لـ السعودية في مواجهة الحوثيين
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: توسيع مجالات التعاون مع الصين وفتح آفاق جديدة للاستثمارات
سبحة أرض التجلي.. حكاية من خشب العليقة وبذور الزيتون تحمل ذاكرة سانت كاترين
عيب في نظام التوجيه يضع سيارات تويوتا SUV تحت الاستدعاء
مشروب غازي بـ500 دينار يقلب حياة شخص في لحظات.. ما القصة؟
سيراميكا كليوباترا ينعى والدة محمد عبد الكريم
سادي تيكيلي أوغلو: محمد صلاح أحد أهم 5 لاعبين على الساحة الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من البيت.. طريقة استخراج سجل تجاري أونلاين 2026

طريقة استخرج سجل تجاري أونلاين
طريقة استخرج سجل تجاري أونلاين
محمد غالي

يبحث عدد كبير من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عن طرق تسجيل الأنشطة التجارية بشكل قانوني وإنهاء الإجراءات الحكومية بسهولة، وأتاحت الدولة عدد من الخدمات الرقمية التي تساعد أصحاب الأنشطة على إنجاز إجراءات السجل التجاري إلكترونيا وتقليل الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية.

طريقة استخرج سجل تجاري أونلاين 

ما هو السجل التجاري

السجل التجاري هو مستند رسمي يتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالنشاط التجاري ويثبت قيده لدى الجهات المختصة، ويعد من المستندات الرئيسية التي يحتاج إليها أصحاب المشروعات والشركات لممارسة النشاط بصورة قانونية.

ويتضمن السجل التجاري مجموعة من البيانات المتعلقة بالنشاط ومنها اسم المنشأة ونوع النشاط ورأس المال وبيانات الشركاء في حالة وجودهم بالإضافة إلى عنوان ومقر النشاط.

أهمية السجل التجاري لأصحاب المشروعات

يمثل السجل التجاري أحد المستندات الأساسية لبدء وممارسة النشاط التجاري بصورة رسمية، ويساعد صاحبه في التعامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة وإنهاء عدد من الإجراءات المرتبطة بالنشاط.

ومن أبرز استخدامات السجل التجاري فتح الحسابات البنكية الخاصة بالنشاط وإبرام التعاقدات مع الموردين والعملاء والحصول على بعض التراخيص والمستندات المرتبطة بالنشاط والمشاركة في المناقصات والمزايدات وإثبات الصفة القانونية للمنشأة.

طريقة استخرج سجل تجاري أونلاين 

خطوات استخراج السجل التجاري أونلاين 2026

يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة لإنهاء إجراءات السجل التجاري إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية وذلك عبر مجموعة من الخطوات.

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

اختيار خدمات السجل التجاري.

تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات المطلوبة.

اختيار خدمة استخراج مستخرج سجل تجاري.

تحديد نوع النشاط سواء كان نشاطا فرديا أو شركة أو فرعا.

إدخال بيانات النشاط التجاري المطلوبة.

بيانات النشاط التجاري المطلوبة

بعد اختيار الخدمة يقوم صاحب الطلب بإدخال البيانات الخاصة بالمنشأة والتي تشمل اسم المنشأة ونوع النشاط والعنوان الكامل للنشاط والبيانات الضريبية المطلوبة بحسب طبيعة الطلب.

ويجب مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل استكمال الطلب لتجنب وجود أخطاء قد تؤثر على إجراءات إصدار المستخرج.

المستندات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري

تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة النشاط والشكل القانوني للمنشأة، وتشمل المستندات المتداولة صورة بطاقة الرقم القومي سارية وعقد إيجار أو تمليك مقر النشاط والمستندات الضريبية المطلوبة ورخصة مزاولة النشاط في الحالات التي تستلزم ذلك.

وفي حالة الشركات يتم تقديم المستندات الخاصة بتأسيس الشركة والبيانات المتعلقة بالشركاء وفقا لطبيعة الشركة ونوع النشاط.

مميزات استخراج السجل التجاري إلكترونيا

يوفر الحصول على خدمات السجل التجاري إلكترونيا عددا من المزايا لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، ومن أبرزها تقليل الوقت والجهد وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات إلكترونيا وإتاحة سداد الرسوم بالوسائل الإلكترونية وتقليل الاعتماد على المستندات والإجراءات الورقية.

كما تتيح الخدمات الرقمية متابعة حالة الطلب من خلال الحساب الإلكتروني للمستخدم وفقا للخدمة المتاحة.

مدة إصدار مستخرج السجل التجاري

تختلف مدة تنفيذ طلب استخراج مستخرج السجل التجاري وفقا لنوع الخدمة واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، ويمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيا بعد تقديمه من خلال المنصة المستخدمة في تقديم الخدمة.

طريقة استخرج سجل تجاري أونلاين 

تعديل بيانات السجل التجاري أونلاين

لا تقتصر الخدمات الإلكترونية على استخراج مستخرج السجل التجاري فقط، وإنما يمكن من خلال الخدمات الرقمية المتاحة إجراء بعض التعديلات على بيانات النشاط وفقا لطبيعة الخدمة والإجراءات المقررة.

وتشمل التعديلات تغيير بيانات عنوان المنشأة أو النشاط وإضافة أو حذف شريك وتعديل رأس المال وتغيير اسم المنشأة في الحالات التي تسمح بها القواعد المنظمة.

وتأتي إتاحة الخدمات المرتبطة بالسجل التجاري إلكترونيا ضمن جهود الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية أمام أصحاب المشروعات ورواد الأعمال وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات.
 

طريقة استخرج سجل تجاري أونلاين استخرج سجل تجاري أونلاين طريقة استخرج سجل تجاري استخرج سجل تجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

حسام حسن والشناوى

الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

ترشيحاتنا

الكذب

3 لا يكلمهم الله يوم القيامة.. دار الإفتاء تحذر من الكذب في التجارة

الصيام

الأيام البيض.. موعدها وفضل صيامها وحكم من فاتته الثلاثة أيام

الشيخ ياسر الدوسري

خطيب المسجد الحرام: الاعتداءات على مكة والمدينة جريمة عظمى.. صور

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد