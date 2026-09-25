من البيت.. طريقة استخراج سجل تجاري أونلاين 2026

يبحث عدد كبير من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عن طرق تسجيل الأنشطة التجارية بشكل قانوني وإنهاء الإجراءات الحكومية بسهولة، وأتاحت الدولة عدد من الخدمات الرقمية التي تساعد أصحاب الأنشطة على إنجاز إجراءات السجل التجاري إلكترونيا وتقليل الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية.

طريقة استخرج سجل تجاري أونلاين

ما هو السجل التجاري

السجل التجاري هو مستند رسمي يتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالنشاط التجاري ويثبت قيده لدى الجهات المختصة، ويعد من المستندات الرئيسية التي يحتاج إليها أصحاب المشروعات والشركات لممارسة النشاط بصورة قانونية.

ويتضمن السجل التجاري مجموعة من البيانات المتعلقة بالنشاط ومنها اسم المنشأة ونوع النشاط ورأس المال وبيانات الشركاء في حالة وجودهم بالإضافة إلى عنوان ومقر النشاط.

أهمية السجل التجاري لأصحاب المشروعات

يمثل السجل التجاري أحد المستندات الأساسية لبدء وممارسة النشاط التجاري بصورة رسمية، ويساعد صاحبه في التعامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة وإنهاء عدد من الإجراءات المرتبطة بالنشاط.

ومن أبرز استخدامات السجل التجاري فتح الحسابات البنكية الخاصة بالنشاط وإبرام التعاقدات مع الموردين والعملاء والحصول على بعض التراخيص والمستندات المرتبطة بالنشاط والمشاركة في المناقصات والمزايدات وإثبات الصفة القانونية للمنشأة.

طريقة استخرج سجل تجاري أونلاين

خطوات استخراج السجل التجاري أونلاين 2026

يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة لإنهاء إجراءات السجل التجاري إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية وذلك عبر مجموعة من الخطوات.

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

اختيار خدمات السجل التجاري.

تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات المطلوبة.

اختيار خدمة استخراج مستخرج سجل تجاري.

تحديد نوع النشاط سواء كان نشاطا فرديا أو شركة أو فرعا.

إدخال بيانات النشاط التجاري المطلوبة.

بيانات النشاط التجاري المطلوبة

بعد اختيار الخدمة يقوم صاحب الطلب بإدخال البيانات الخاصة بالمنشأة والتي تشمل اسم المنشأة ونوع النشاط والعنوان الكامل للنشاط والبيانات الضريبية المطلوبة بحسب طبيعة الطلب.

ويجب مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل استكمال الطلب لتجنب وجود أخطاء قد تؤثر على إجراءات إصدار المستخرج.

المستندات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري

تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة النشاط والشكل القانوني للمنشأة، وتشمل المستندات المتداولة صورة بطاقة الرقم القومي سارية وعقد إيجار أو تمليك مقر النشاط والمستندات الضريبية المطلوبة ورخصة مزاولة النشاط في الحالات التي تستلزم ذلك.

وفي حالة الشركات يتم تقديم المستندات الخاصة بتأسيس الشركة والبيانات المتعلقة بالشركاء وفقا لطبيعة الشركة ونوع النشاط.

مميزات استخراج السجل التجاري إلكترونيا

يوفر الحصول على خدمات السجل التجاري إلكترونيا عددا من المزايا لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، ومن أبرزها تقليل الوقت والجهد وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات إلكترونيا وإتاحة سداد الرسوم بالوسائل الإلكترونية وتقليل الاعتماد على المستندات والإجراءات الورقية.

كما تتيح الخدمات الرقمية متابعة حالة الطلب من خلال الحساب الإلكتروني للمستخدم وفقا للخدمة المتاحة.

مدة إصدار مستخرج السجل التجاري

تختلف مدة تنفيذ طلب استخراج مستخرج السجل التجاري وفقا لنوع الخدمة واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، ويمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيا بعد تقديمه من خلال المنصة المستخدمة في تقديم الخدمة.

طريقة استخرج سجل تجاري أونلاين

تعديل بيانات السجل التجاري أونلاين

لا تقتصر الخدمات الإلكترونية على استخراج مستخرج السجل التجاري فقط، وإنما يمكن من خلال الخدمات الرقمية المتاحة إجراء بعض التعديلات على بيانات النشاط وفقا لطبيعة الخدمة والإجراءات المقررة.

وتشمل التعديلات تغيير بيانات عنوان المنشأة أو النشاط وإضافة أو حذف شريك وتعديل رأس المال وتغيير اسم المنشأة في الحالات التي تسمح بها القواعد المنظمة.

وتأتي إتاحة الخدمات المرتبطة بالسجل التجاري إلكترونيا ضمن جهود الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية أمام أصحاب المشروعات ورواد الأعمال وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات.

