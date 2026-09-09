أسعار العملات العربية اليوم في بنك مصر.. كم سجل الريال السعودي والدرهم الإماراتي؟

استقرت تحركات أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026،وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

وتحظى العملات العربية، وعلى رأسها الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والريال القطري، باهتمام واسع من المواطنين المصريين، سواء لأغراض السفر والعمرة والحج أو تحويلات العاملين بالخارج والتعاملات التجارية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 13.86 جنيه للشراء، مقابل 13.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي نحو 13.54 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 13.60 جنيه.

ويأتي الريال السعودي في مقدمة العملات العربية الأكثر متابعة من جانب المصريين، خاصة مع ارتباط الطلب عليه بموسم العمرة والحج والسفر إلى المملكة العربية السعودية.

سعر الريال القطري

وتداول سعر الريال القطري في بنك مصر عند 13.21 جنيه للشراء، مقابل 14.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي، أحد أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري، نحو 161.81 جنيه للشراء، و166.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

وسجل الدينار البحريني في بنك مصر نحو 133.23 جنيه للشراء، مقابل 135.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني نحو 71.44 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 72.13 جنيه.

سعر الريال العُماني

سجل الريال العُماني نحو 130.58 جنيه للشراء في بنك مصر، مقابل 132.65 جنيه للبيع.

أعلى العملات العربية سعرًا في بنك مصر

وبحسب أحدث الأسعار المعلنة جاء الدينار الكويتي في صدارة العملات العربية من حيث القيمة أمام الجنيه المصري، إذ بلغ سعر البيع 166.51 جنيه، يليه الدينار البحريني عند 135.46 جنيه، ثم الريال العُماني عند 132.65 جنيه.

أما من حيث متابعة المواطنين المصريين لأسعار العملات العربية، فيتصدر الريال السعودي والدرهم الإماراتي قائمة العملات الأكثر ارتباطًا باحتياجات السفر والتحويلات والمعاملات اليومية، إلى جانب الدينار الكويتي والريال القطري.