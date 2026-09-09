حسام المندوه: ممكن نستبدل جزءًا من المُستحقات بإيجار عقار أو أكثر

أكد حسام المندوه في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن نادي الزمالك يدرس عددًا من الآليات للتعامل مع الالتزامات المالية وتقليل حجم الديون المستحقة عليه، من بينها إمكانية استبدال جزء من تلك الالتزامات بحقوق إيجارية في بعض عقارات ومحال النادي، وذلك وفقًا لما يتم التوصل إليه من اتفاقات مع الجهات الدائنة.

وشدد المندوه على عدم وجود أي نية لدى إدارة النادي لبيع أو تمليك أصول الزمالك، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الآليات هو تخفيف الأعباء المالية، وتقليل الضغط على السيولة النقدية، مع الحفاظ على موارد النادي وأصوله واستثمارها بالشكل الأمثل.