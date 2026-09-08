إعلام عبري: البيان الإماراتي يوجه ضربة سياسية قوية لنتنياهو

تصاعدت الضغوط السياسية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية، الثلاثاء، ردا على تقارير تحدثت عن تحذير إماراتي مزعوم سبق هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وسط تغطية إسرائيلية اعتبرت الموقف الإماراتي تطورًا محرجًا لنتنياهو، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.

وكانت الخارجية الإماراتية أكدت أن حكومة الإمارات لا تعلق على التقارير الإعلامية أو التكهنات المتعلقة بالمحادثات بين قادة الحكومات، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن انخراط أبوظبي منذ 7 أكتوبر 2023 انصب بصورة مستمرة على خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع العنف. كما أكدت وجود قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة بين الجهات الحكومية الإماراتية والإسرائيلية منذ إقامة العلاقات بين البلدين، وأن المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة يجري تبادلها بين الجهات المعنية عند الضرورة.

وجاء البيان الإماراتي بعدما نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تقريرًا يستند إلى كتاب جديد لصحفيين فيها، قال إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد حذر نتنياهو، قبل نحو 10 أيام من هجوم 7 أكتوبر، من أن حماس كانت تستعد لتنفيذ عملية كبيرة. ووفق الرواية المنشورة، جرى اتصال استمر نحو 45 دقيقة، فيما نفى مكتب نتنياهو بشكل قاطع حدوث الاتصال أو تلقي رئيس الوزراء تحذيرًا إماراتيًا.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، استغلت المعارضة القضية لتجديد مطالبها بإجراء تحقيق شامل في إخفاقات ما قبل 7 أكتوبر، بينما اعتبرت تقارير إسرائيلية أن التطور يزيد الضغوط على نتنياهو في توقيت بالغ الحساسية، إذ تستعد إسرائيل لانتخابات مقررة في أكتوبر المقبل.

وتزامن ذلك أيضًا مع تحرك دولي متزايد ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلية، إذ أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وإسبانيا، نيتها فرض أو دعم قيود تجارية على منتجات المستوطنات، في خطوة قالت الدول إنها تستهدف حماية حل الدولتين.

وتعكس هذه التطورات، وفق التغطية الإسرائيلية، تزايد الضغوط السياسية والدبلوماسية على حكومة نتنياهو، في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء توحيد معسكر اليمين قبل الاستحقاق الانتخابي، بينما تواجه حكومته انتقادات متزايدة بشأن أحداث 7 أكتوبر وسياساتها في الضفة الغربية.