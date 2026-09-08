كانوا بيهزروا.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على آخرين بكلب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة "ملاكى" بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على آخر بالضرب وتهديده بإستخدام "سلاح أبيض ، كلب" بالجيزة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ( عامل– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام ) ، وبحوزته (الكلب المستخدم فى التعدى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 3/ الجارى بقصد المزاح واللهو مع أصدقائه دون حدوث تعدى أو إصابات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وإيداع الكلب بإحدى دور الرعاية البيطرية.





