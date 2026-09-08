السفير عاطف سالم: الطاقة أساس التعاون بين مصر وقبرص واليونان

قال السفير عاطف سالم إن أساس التعاون بين مصر وقبرص واليونان هو ملف الطاقة، كما أن هناك العديد من الأمور الأخرى تتفرع وتُبنى على هذا التعاون.

وأضاف السفير عاطف سالم، خلال لقاء في برنامج "العالم غدًا" على القناة الأولى، أن هناك العديد من الملفات التي ترتبط بالتعاون بين الدول الثلاث، إلى جانب الطاقة، ومنها التجارة الثنائية وغيرها من مجالات التعاون.

وأشار إلى أن هناك آليات تم طرحها خلال القمة لتفعيل كل ما تم الاتفاق عليه على الورق، مؤكدًا أن ما يجري حاليًا يتعلق بتفعيل آليات التنسيق بين الدول الثلاث.

ولفت إلى أن هذه الآليات ينتج عنها العديد من أوجه التعاون، سواء في مجال الطاقة أو التجارة أو غيرها من الملفات التي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث.