مبابي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي لدوري أبطال أوروبا قبل مواجهة إنتر ميلان

تسلّم الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، جائزة الحذاء الذهبي لدوري أبطال أوروبا، وذلك قبل انطلاق مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان، في مستهل مشوار الفريق الملكي بالبطولة الأوروبية.

وجاء تكريم مبابي بعدما تصدر قائمة هدافي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، ليحصل على الجائزة تقديرًا لتألقه اللافت وقدرته التهديفية مع ريال مدريد خلال منافسات البطولة.

ويستعد مبابي لقيادة ريال مدريد في مواجهة إنتر ميلان، حيث يأمل النجم الفرنسي في مواصلة تألقه الأوروبي وافتتاح مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا بأداء قوي وأهداف جديدة.