دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يتفوق على انتر ميلان بهدفي مبابي وفالفيردي فى الشوط الأول

أنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا على ضيفه إنتر ميلان بهدفين دون رد، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2026-2027.

وأفتتح ريال مدريد التهديف في الدقيقة 13، بعد خطأ دفاعي فادح في التمرير من دفاع إنتر استغله بقطع للكرة براهيم دياز بتمريرة إلى كيليان مبابي الأخير انفرد وسددها سكنت يسار المرمى.

وأضاف ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 23، بعد خطأ فادح من حارس مرمى إنتر جوسيب مارتينيز في تأخير التمرير استغله فيدريكو فالفيردي بالضغط عليه وقطع الكرة وتسجيل الكرة في المرمى.

تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، إبراهيما كوناتي، دين هويسين، مارك كوكوريا.

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد، فيديريكو فالفيردي، إبراهيم دياز، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.



وجاء تشكيل إنتر ميلان أمام ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، يان بيسيك، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ديوماندي، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، كيرتس جونز، كارلوس أوجوستو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

