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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة: 86 ألف أسرة في غزة تعيلها نساء.. والرقم تضاعف منذ أكتوبر 2023

الأمم المتحدة: 86 ألف أسرة في غزة تعيلها نساء
الأمم المتحدة: 86 ألف أسرة في غزة تعيلها نساء
القسم الخارجي

كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن ارتفاع حاد في عدد الأسر التي أصبحت تعيلها نساء في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن نحو 86 ألفًا و290 أسرة باتت تعتمد على امرأة باعتبارها المعيلة الرئيسية، بما يعادل قرابة ربع إجمالي الأسر في القطاع.

وأوضحت الهيئة، في تقرير جديد صدر الثلاثاء، أن عدد الأسر التي تعيلها نساء أصبح نحو ضعف مستواه قبل أكتوبر 2023، في مؤشر على حجم التغيرات الاجتماعية والإنسانية التي خلفتها الحرب، وما ترتب عليها من فقدان أعداد كبيرة من الرجال، أو تعرضهم للإصابة أو الاعتقال أو الاختفاء، فضلًا عن حالات فقدان الأزواج خلال العمليات العسكرية والنزوح المتكرر.

وأشارت الأمم المتحدة للمرأة إلى أن النساء اللاتي أصبحن مسؤولات عن إعالة أسرهن يواجهن أعباء مضاعفة، إذ يتحملن مسؤولية توفير الغذاء والدخل والرعاية والحماية لأفراد الأسرة، في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية واسعة النطاق ونقص حاد في الموارد الأساسية.

وبحسب التقرير، تواجه الأسر التي تعيلها نساء أوضاعًا أكثر هشاشة مقارنة بغيرها، مع ارتفاع احتمالات افتقارها إلى المأوى الملائم والغذاء والموارد المالية. كما تعرضت هذه الأسر لموجات متكررة من النزوح منذ بداية الحرب، ما أدى إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الواقعة على النساء وأطفالهن.

وأكدت الأمم المتحدة للمرأة أن توفير بيانات دقيقة بشأن الأسر التي تعيلها نساء أصبح عنصرًا مهمًا في توجيه المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وكانت الهيئة قد أشارت في تقارير سابقة إلى أن النساء والفتيات في غزة يواجهن تحديات متزايدة مرتبطة بالنزوح وانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه والخدمات الصحية والمأوى الآمن.

ودعت الهيئة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات في خطط الاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار.

وتعكس الأرقام الجديدة جانبًا من التداعيات الإنسانية والاجتماعية الممتدة للحرب في غزة، إذ لم تعد النساء يواجهن تداعيات النزوح وفقدان المأوى فحسب، وإنما يتحمل عدد متزايد منهن مسؤولية إعالة أسر بأكملها في ظل ظروف معيشية شديدة الصعوبة.
 

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