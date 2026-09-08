وزارة الخزانة الأمريكية تصعد الضغط على إيران بفرض عقوبات جديدة

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حزمة جديدة من العقوبات على إيران استهدفت 36 جهة وشخصًا على صلة بقطاع الطيران الإيراني وشبكات شراء ونقل الطائرات والتكنولوجيا الأمريكية، في أحدث تصعيد للضغوط الاقتصادية على طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات، التي تأتي في إطار حملة «النبذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast)، تستهدف جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية، إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ساعدوا إيران في الحصول بصورة غير مشروعة على طائرات ومعدات وتكنولوجيا أمريكية.

وشملت العقوبات 27 شركة طيران إيرانية، من بينها «إيران إيرتور» و«إيران أسمان» و«كيش إير» و«قشم إير»، إضافة إلى شركات ووسطاء في تركيا والإمارات وماليزيا وكازاخستان متهمين بتقديم خدمات أو دعم لشركات طيران إيرانية خاضعة للعقوبات، ولا سيما «ماهان إير».

كما علقت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة تصاريح مرتبطة بالطيران الإيراني، بما في ذلك تصاريح كانت تسمح بالتحليق فوق إيران وتشغيل شركات طيران غير أمريكية لطائرات تجارية أمريكية الصنع أو خاضعة للسيطرة الأمريكية إلى إيران، مع استثناءات محتملة تتعلق بسلامة الطيران.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ماضية في قطع «شرايين الحياة الاقتصادية» التي تدعم الحكومة الإيرانية، محذرًا الشركات التي تواصل التعامل مع شركات الطيران الإيرانية من خطر فقدان الوصول إلى النظام المالي العالمي.

وتأتي العقوبات الجديدة بعد إجراءات أمريكية مماثلة استهدفت في أبريل ويوليو خدمات وشبكات مرتبطة بشركة «ماهان إير»، في إطار حملة أوسع لتشديد الخناق الاقتصادي على إيران.