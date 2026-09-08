هل يشترط البقاء في نفس مكان صلاة الفجر لنيل ثواب الحج والعمرة؟.. أمين الإفتاء يوضح

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول كيفية نيل ثواب حجة وعمرة تامتين بعد صلاة الفجر، وهل يشترط البقاء في نفس موضع الصلاة أو مباشرة بعد الأذان.

كيفية نيل ثواب حجة وعمرة تامتين بعد صلاة الفجر

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشّر بثواب حجة وعمرة تامتين لمن صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن المقصود بالمصلى هو المكان الذي أدى فيه صلاة الفجر، لافتًا إلى أن إدراك صلاة الفجر في وقتها الحاضر قبل شروق الشمس شرط لنيل هذا الفضل، سواء صلاها المسلم بعد دخول الوقت مباشرة أو بعده بمدة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يشترط أن يكون الذكر في نفس السجادة تحديدًا، بل يجوز أن ينتقل الإنسان داخل نفس المكان أو يجلس في أي موضع يذكر الله فيه، طالما تحققت حالة الذكر بعد صلاة الفجر حتى وقت الشروق ثم أداء ركعتي الضحى.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الفضل العظيم مرتبط بالجلوس للذكر بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين، وليس بمكان السجادة بذاتها، وإنما بحالة العبادة والذكر في هذا الوقت المبارك.