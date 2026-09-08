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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تتوعد واشنطن باستهداف قواعدها ومصالحها بعد إصابة ناقلة نفط قرب خارك

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

توعد مقر «خاتم الأنبياء» الإيراني باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، في حال تعرضت أي سفينة إيرانية لاعتداء، وذلك بالتزامن مع تقارير عن استهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك.

وقال مقر «خاتم الأنبياء» إنه إذا تعرضت سفينة إيرانية لأي اعتداء، فإن طهران ستستهدف القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة، في تحذير يأتي وسط تصاعد التوتر في مياه الخليج.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة «فارس» الإيرانية بسماع دوي انفجار في محيط ساحل مدينة جاسك جنوبي إيران، كما تحدثت عن سماع دوي انفجارين في محيط جزيرة خارك الإيرانية.

من جانبها، ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، موضحة أن الناقلة أصيبت بصاروخ على بعد نحو 4 أميال من الجزيرة.

وأضافت الوكالة أن ناقلة النفط تعرضت لمقذوف أطلقته القوات الأميركية بالقرب من منطقة الرسو في جزيرة خارك.

وبحسب «تسنيم»، لم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، فيما يجري العمل على إجلاء طاقم الناقلة.

مقر «خاتم الأنبياء» الإيراني إيران القواعد والمصالح الأمريكية استهداف ناقلة نفط إيرانية جزيرة خارك

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