قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستثمار تفتح تحقيقا ضد واردات سيراميك وبورسلين مدعومة من الهند.. تفاصيل
الخميس.. انتهاء فترة التقديم على 2898 قطعة أرض سكنية في 17 مدينة جديدة
وزارة العدل تطلق منصة خدمات المحامين للتقاضي الجنائي عن بُعد
ترامب: إيران كانت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي
جنش يقود تشكيل أبو قير للأسمدة أمام الزمالك في الدوري المصري
مسئولة يمنية: المجلس الرئاسي لديه توجه صارم لاستعادة مؤسسات الدولة
مصر والإمارات تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع المشروعات الإنتاجية والخدمية
تفجير إسرائيلي جديد في المنصوري جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في الدوري
الأزهر يدين جريمة تمزيق المصحف بنيويورك على يد متطرف يميني.. ويؤكد: لا حرية في المساس بمقدسات المسلمين
وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس تاليس العالمية لبحث توسيع التعاون الصناعي والتكنولوجي بمعرض العلمين
مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| الهواتف تبلغ عن أصحابها.. شاب في سيارة فورد موستانج يصطدم بطائرة تقدر بملايين الدولارات

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

رقابة مرورية ذكية.. هاتفك الذكي يشارك في رصد مخالفات استخدام المحمول أثناء القيادة

​بدأت هيئات المرور في تطبيق تقنيات رادار وبرمجيات ذكية حديثة تعتمد على الخوارزميات الرقمية المتقدمة لرصد السائقين أثناء استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. 

النظام الجديد لا يكتفي بالتقاط الصور من الكاميرات الخارجية فقط، بل يحلل انعكاس الشاشات وحركات يد السائق بدقة 100% لإصدار المخالفات المباشرة فورًا، وذلك بهدف الحد من حوادث الطرق الناجمة عن تشتت الانتباه وتوفير أعلى مستويات السلامة العامة.

حادث درامي مروع.. شاب في سيارة فورد موستانج يصطدم بطائرة تقدر بملايين الدولارات

​شهد أحد مدرجات المزارع الجوية الأمريكية حادثًا هوليووديًّا غريبًا، بعدما فقد سائق سيارة فورد موستانج (Ford Mustang) السيطرة على مركبتها الرياضية المزودة بمحرك V8 سعة 5.0 لترات أثناء مطاردة وسرعة جنونية، لتنحرف السيارة بقوة وتصطدم مباشرة بطائرة خاصة نفاثة فاخرة تقدر قيمتها بـ 5 ملايين دولار. الحادث أسفر عن أضرار هيكلية جسيمة في جسم الطائرة والسيارة دون تسجيل وفيات، وسط فتح تحقيقات موسعة مع السائق المستهتر.

تجارة الاشتراكات الرقمية.. المساعد الذكي في سيارتك يستهدف أموالك قبل مساعدتك!

أفادت تقارير تقنية متخصصة بأن المساعدات الصوتية الذكية المدمجة في السيارات الحديثة بدأت تتحول من أدوات توفير الراحة والأمان إلى منصات تجارية لجمع الأموال وفرض الاشتراكات المأجورة على السائقين. الشاشات والأنظمة البرمجية أصبحت تروج للخدمات المدفوعة تلقائيًّا، مثل فتح الميزات المحجوبة كتدفئة المقاعد أو تفعيل الملاحة المتقدمة مقابل رسوم شهرية تتراوح بين 10 و50 دولارًا، مما أثار غضب المالكين من استغلال الشركات.

تحذير ميكانيكي عاجل.. العواقب الكارثية لانخفاض مستوى زيت المحرك داخل سيارتك

​أصدر خبراء الصيانة الميكانيكية تحذيرًا شديد اللهجة للمالكين بشأن خطورة إهمال فحص وتغيير زيت المحرك في المواعيد المقررة. وتتلخص أبرز العواقب الكارثية لانخفاض منسوب الزيت في ارتفاع درجات حرارة المحرك لمستويات قياسية، وتآكل الأجزاء المعدنية الداخلية جراء الاحتكاك المباشر، مما يؤدي إلى تلف "السلندر" كليًّا وتوقف المحرك عن العمل نهائيًّا، وتكبد المالك مصاريف صيانة باهظة قد تتجاوز 3000 دولار لإعادة التأهيل.

أزمة الوسائد الهوائية.. عيب مصنعي في منفاخ وسادة هوائية صينية يتسبب في وفاة جديدة

سجلت هيئات أمان المرور حادثة وفاة جديدة ناجمة عن انفجار غير متحكم فيه لمنفاخ وسادة هوائية مصنعة في الصين داخل إحدى السيارات. العيب المصنعي يتسبب في تناثر شظايا معدنية حادة ونفاذة باتجاه وجه ورقبة السائق لحظة انتفاخ الوسادة عند الاصطدام البسيط، مما دفع السلطات المختصة لتكثيف التحقيقات وإصدار تحذيرات عاجلة لاستدعاء آلاف المركبات المتأثرة لتغيير الوسائد الهوائية مجانًا للحفاظ على الأرواح.

أخبار السيارات حادث فورد موستانج استدعاء الوسائد الهوائية مخالفات المحمول أثناء القيادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات

ترشيحاتنا

مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء المسلمين يدين هجمات جماعة الحوثي على السعودية: تسببت في إصابة المدنيين

دار الإفتاء

ما حكم الامتناع عن تسلم وجبات بعد طلبها والتهرب من دفع ثمنها؟.. الإفتاء توضح

الأوقاف

الأوقاف تواصل حملات المتابعة الميدانية على مقرات الإدارات الفرعية بالمديريات

بالصور

صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

بعد أزمة هبة كامل الصحية.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المرارة وأبرز عوامل الخطر وطرق الوقاية

إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة

مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

جمال شعبان يشيد بمديرة مدرسة: صالحة أبو الفضل مواطنة تستحق التكريم.. ويطالب بصون كرامة المعلمين

جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد