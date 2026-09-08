أخبار السيارات| الهواتف تبلغ عن أصحابها.. شاب في سيارة فورد موستانج يصطدم بطائرة تقدر بملايين الدولارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​بدأت هيئات المرور في تطبيق تقنيات رادار وبرمجيات ذكية حديثة تعتمد على الخوارزميات الرقمية المتقدمة لرصد السائقين أثناء استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

النظام الجديد لا يكتفي بالتقاط الصور من الكاميرات الخارجية فقط، بل يحلل انعكاس الشاشات وحركات يد السائق بدقة 100% لإصدار المخالفات المباشرة فورًا، وذلك بهدف الحد من حوادث الطرق الناجمة عن تشتت الانتباه وتوفير أعلى مستويات السلامة العامة.

​شهد أحد مدرجات المزارع الجوية الأمريكية حادثًا هوليووديًّا غريبًا، بعدما فقد سائق سيارة فورد موستانج (Ford Mustang) السيطرة على مركبتها الرياضية المزودة بمحرك V8 سعة 5.0 لترات أثناء مطاردة وسرعة جنونية، لتنحرف السيارة بقوة وتصطدم مباشرة بطائرة خاصة نفاثة فاخرة تقدر قيمتها بـ 5 ملايين دولار. الحادث أسفر عن أضرار هيكلية جسيمة في جسم الطائرة والسيارة دون تسجيل وفيات، وسط فتح تحقيقات موسعة مع السائق المستهتر.

أفادت تقارير تقنية متخصصة بأن المساعدات الصوتية الذكية المدمجة في السيارات الحديثة بدأت تتحول من أدوات توفير الراحة والأمان إلى منصات تجارية لجمع الأموال وفرض الاشتراكات المأجورة على السائقين. الشاشات والأنظمة البرمجية أصبحت تروج للخدمات المدفوعة تلقائيًّا، مثل فتح الميزات المحجوبة كتدفئة المقاعد أو تفعيل الملاحة المتقدمة مقابل رسوم شهرية تتراوح بين 10 و50 دولارًا، مما أثار غضب المالكين من استغلال الشركات.

​أصدر خبراء الصيانة الميكانيكية تحذيرًا شديد اللهجة للمالكين بشأن خطورة إهمال فحص وتغيير زيت المحرك في المواعيد المقررة. وتتلخص أبرز العواقب الكارثية لانخفاض منسوب الزيت في ارتفاع درجات حرارة المحرك لمستويات قياسية، وتآكل الأجزاء المعدنية الداخلية جراء الاحتكاك المباشر، مما يؤدي إلى تلف "السلندر" كليًّا وتوقف المحرك عن العمل نهائيًّا، وتكبد المالك مصاريف صيانة باهظة قد تتجاوز 3000 دولار لإعادة التأهيل.

سجلت هيئات أمان المرور حادثة وفاة جديدة ناجمة عن انفجار غير متحكم فيه لمنفاخ وسادة هوائية مصنعة في الصين داخل إحدى السيارات. العيب المصنعي يتسبب في تناثر شظايا معدنية حادة ونفاذة باتجاه وجه ورقبة السائق لحظة انتفاخ الوسادة عند الاصطدام البسيط، مما دفع السلطات المختصة لتكثيف التحقيقات وإصدار تحذيرات عاجلة لاستدعاء آلاف المركبات المتأثرة لتغيير الوسائد الهوائية مجانًا للحفاظ على الأرواح.