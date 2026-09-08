مطاردة هوليوودية.. اصطدام شاب في سيارة موستانج بطائرة بملايين الدولارات

انتهت مطاردة أمنية في ولاية نيو هامبشير الأمريكية بحادث اصطدام غير مألوف، بعدما اقتحم مراهق يبلغ 17 عامًا بسيارة فورد موستانج موديل 2008 السياج الأمني لمطار بورتسموث الدولي، ليرتطم بجرار خدمات أرضية وطائرة متوقفة من طراز “بيلاطوس PC-12”.

وأسفر الحادث عن تحطم الجناح الأيسر للطائرة الفاخرة وتلفيات كاملة بالسيارة، دون تسجيل أي إصابات بشرية في موقع الواقعة.

تفاصيل المطاردة واختراق السياج الأمني للمطار

بدأت الحادثة عندما حاول أحد عناصر شرطة ولاية نيو هامبشير إيقاف سيارة فورد موستانج سوداء اللون في شارع درهام بمدينة بورتسموث عند الساعة 8:09 مساءً، وذلك أثناء البحث عن مركبة مرتبطة بجرائم في مناطق مجاورة.

ورفض السائق الامتثال لأوامر التوقف، وأطفأ المصابيح الأمامية ليلوذ بالفرار نحو أرض المطار.

واخترقت السيارة السياج الأمني المحيط بمطار بورتسموث الدولي، لتعبر ساحة توقف الطائرات قبل الاصطدام بجرار أرضي من طراز كوبوتا ثم بالطائرة المتوقفة التابعة لشركة "بلين سينس" (PlaneSense).

الخسائر المادية والاتهامات القانونية الموجهة للسائق

تسببت قوة الاصطدام في انفصال الجناح الأيسر للطائرة القيمة وإلحاق أضرار بمنظومة الهبوط، بينما تعرضت سيارة الموستانج للدمار الكامل.

وألقت الشرطة القبض على السائق المراهق وايات سيلي، البالغ 17 عامًا والقادم من مدينة روتشستر، حيث نُقل إلى المستشفى للتقييم الطبي قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجهت السلطات Security اتهامات رسمية تشمل القيادة تحت تأثير الكحول، والقيادة المتهورة، وعصيان الأوامر الأمنية، والفرار من موقع الحادث، مع تحديد يوم 9 سبتمبر لمثوله أمام محكمة بورتسموث الجزئية.