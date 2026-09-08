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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجنسية الإماراتية كلمة السر.. سر تمرد خوان بيزيرا في الزمالك

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
عبدالله هشام

كشف مصدر داخل نادي الزمالك سر إصرار خوان بيزيرا لاعب الفارس الأبيض على الرحيل بعد وصول عرض من شباب أهلي دبي الإماراتي.

وحسب المصدر تم إغراء بيزيرا بالحصول على الجنسية الإماراتية والتواجد فى المنتخب الأول فى ظل صعوبة استدعاء اللاعب لمنتخب السيلساو.

وأوضح أن اللاعب على تواصل بشكل دائم مع مواطنيه من البرازيليين المجنسين في المنتخب الإماراتي فابيو ليما وكايو كانيد وكايو لوكاس وهما من دفاعاه لفكرة الرحيل عن الزمالك. 

وأضاف: اللاعبين المجنسين أقنعوا بيزيرا بالتعاقد مع أحد الأندية الإماراتية والحصول على الجنسية الإماراتية من أجل التواجد ضمن صفوف منتخب الإمارات.

ورفض لاعبوا الزمالك عودة خوان بيزيرا للفريق في جلستهم مع حسين لبيب، وطلبوا بيعه بعد ابتعاده عن المباريات.

نادي الزمالك الزمالك خوان بيزيرا أهلي دبي الإماراتي شباب أهلي دبي

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