بيراميدز أم الزمالك؟.. التفاصيل الكاملة بشأن تحديد مستقبل أحمد فتوح قبل يناير

تتجه الأنظار داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة إلى ملف أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم في ظل اقتراب عقد اللاعب من نهايته وسط تكهنات متزايدة بشأن إمكانية رحيله عن القلعة البيضاء مجانا وارتباط اسمه بعدد من الأندية المنافسة.

ومع اقتراب دخول اللاعب الفترة التي تمنحه حق التوقيع لأي ناد ظهرت أنباء خلال الساعات الماضية عن تحرك نادي بيراميدز للتفاوض مع فتوح مستغلا انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي إلا أن هذه الأنباء اصطدمت بنفي من مصادر مطلعة على موقف اللاعب والنادي السماوي.

بيراميدز لم يتحرك لضم أحمد فتوح

وقالت مصادر خاصة أن نادي بيراميدز لم يدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتوح خلال الفترة الحالية ولم يتقدم بعرض رسمي أو يفتح خط اتصال مع اللاعب من أجل الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

كما أكد مصدر مقرب من اللاعب عدم وجود مفاوضات بين الطرفين ليصبح الحديث عن اقتراب فتوح من الانتقال إلى بيراميدز في الوقت الراهن مجرد تكهنات لا تستند إلى مفاوضات فعلية.

تأتي هذه التطورات في وقت أصبح فيه مستقبل الظهير الأيسر مع الزمالك محل اهتمام كبير خصوصا أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم ما يعني أن اللاعب سيكون قادرا على التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على أن ينتقل إليه مجانا عقب انتهاء الموسم.

لماذا لا تبدو الصفقة أولوية لبيراميدز؟

ولا يرتبط نفي وجود مفاوضات فقط بموقف بيراميدز الحالي من فتوح وإنما أيضا بوجود وفرة نسبية في مركز الظهير الأيسر داخل الفريق.

ويمتلك بيراميدز حاليا كريم حافظ الظهير الأيسر الدولي الذي أصبح أحد العناصر المهمة في حسابات الفريق فضلا عن اقتراب النادي من استعادة محمد حمدي بعد تعافيه من الإصابة القوية التي أبعدته عن الملاعب.

كان محمد حمدي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا في يناير الماضي قبل أن يبدأ مراحل التعافي والعودة إلى الملاعب.

وبالتالي فإن بيراميدز لا يبدو في حاجة ملحة إلى التعاقد مع ظهير أيسر جديد في الوقت الحالي خاصة مع وجود لاعبين دوليين في هذا المركز.

كريم حافظ.. عنصر دولي في حسابات بيراميدز

ويأتي كريم حافظ في مقدمة الخيارات الموجودة لدى بيراميدز بمركز الظهير الأيسر بعدما نجح في حجز مكانه ضمن حسابات منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة.

وشارك حافظ مع المنتخب الوطني في 3 مباريات خلال كأس العالم 2026 بإجمالي 172 دقيقة وتمكن من صناعة هدف دون أن يسجل أي هدف.

وجود لاعب بهذه الخبرة الدولية إلى جانب عودة محمد حمدي المنتظرة يجعل فكرة التعاقد مع فتوح في الوقت الراهن أقل إلحاحا بالنسبة إلى بيراميدز حتى وإن كان اسم اللاعب يمثل فرصة متاحة في سوق الانتقالات باعتباره لاعبا حرا بنهاية الموسم.

فتوح لا يغلق الباب أمام الزمالك

في المقابل لا يبدو أحمد فتوح في عجلة من أمره للبحث عن ناد جديد خاصة أن موقف اللاعب نفسه لا يغلق الباب أمام الاستمرار مع الزمالك.

فتوح الذي يعد أحد أبناء القلعة البيضاء لا يمانع فكرة تجديد عقده مع النادي والاستمرار داخل صفوف الفريق وهو ما يجعل السيناريو الأقرب حاليا هو انتظار تحرك إدارة الزمالك لفتح ملف التجديد بشكل رسمي.

وكان اللاعب قد سبق وجدد عقده مع الزمالك خلال فترة مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب ليواصل مسيرته مع النادي الذي نشأ بين صفوفه.

ومن ثم فإن انتهاء عقد اللاعب لا يعني بالضرورة أن الرحيل أصبح أمرا محسوما وإنما يضع الزمالك أمام سباق مع الزمن لحسم موقف أحد أبرز عناصر الفريق قبل أن يصبح توقيعه لأي ناد أمرا متاحا.

الزمالك يؤجل الحسم.. والسبب الأزمة المالية

وتفضل إدارة الزمالك في الوقت الحالي عدم الدخول في مفاوضات موسعة مع فتوح في انتظار تحسن الأوضاع المالية للنادي وتوافر السيولة التي تسمح بحسم عدد من ملفات التجديد.

يأتي ملف فتوح ضمن مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى قرارات مالية واضحة خاصة أن تجديد عقود اللاعبين لم يعد مرتبطا بالرغبة الفنية فقط وإنما أصبح مرتبطا بشكل مباشر بقدرة النادي على توفير المقابل المالي والالتزام بمواعيد السداد.

وتنتظر إدارة الزمالك فرصة مناسبة لإعادة فتح المفاوضات مع إمكانية استغلال فترة التوقف الدولي المقبلة للتحرك في هذا الملف خصوصا إذا نجح النادي في ترتيب أوضاعه المالية خلال الفترة المقبلة.

المدير الرياضي الجديد قد يغير شكل المفاوضات

أحد العوامل التي قد تؤثر أيضا في مستقبل فتوح هو ملف المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك فالإدارة البيضاء تسعى إلى اختيار شخصية تمتلك خبرة فنية وإدارية وقدرة تفاوضية من أجل تولي مسؤولية إعادة ترتيب الملفات المتعلقة بالفريق الأول وفي مقدمتها عقود اللاعبين الذين تقترب عقودهم من النهاية.

وقد يكون ملف فتوح أحد أول الاختبارات الحقيقية للمدير الرياضي الجديد خاصة أن المفاوضات تحتاج إلى تحقيق توازن بين القيمة الفنية للاعب والقدرات المالية للنادي.

غياب فتوح يعيد الجدل حول مستحقاته

وزاد الحديث عن مستقبل فتوح بعد غيابه عن آخر مباراتين للزمالك بسبب تعرضه لوعكة صحية وحالة تسمم قبل أن تظهر تكهنات حول وجود علاقة بين الغياب وتأخر مستحقاته المالية.

إلا أن حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك نفى أن يكون غياب اللاعب عن المباراة الأخيرة مرتبطا بعدم حصوله على مستحقاته ليظل السبب المعلن للغياب هو الحالة الصحية التي تعرض لها اللاعب.

وبذلك لم يعد الجدل حول فتوح مرتبطا فقط بمستقبله التعاقدي وإنما أيضا بحقيقة موقفه داخل الفريق في الوقت الذي يستعد فيه النادي لإعادة ترتيب أوراقه.