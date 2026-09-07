شوبير لـ فتوح: مهما طولت في الملاعب هتبطل.. فكر في بكرة من دلوقتي

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطالبًا إياه بإدراك قيمة النعمة التي يعيشها كلاعب كرة قدم، والعمل على الحفاظ على مسيرته داخل الملاعب بصورة تليق به.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية: «مهم أوي إن أحمد فتوح يعرف إنه في نعمة ما بعدها نعمة، ونصيحة لكل لاعبي مصر، ومهما كبرت هتبطل، مهما طولت في الملاعب هتبطل».

وأضاف: «أنت دايمًا احرص إن سيرتك في الملاعب تبقى جيدة، واحرص إنك تأدي في الملاعب بنسبة 100% مش 99.99%، واحرص على إنك تراجع مستواك وتراجع حساباتك، وتلتزم بالتعليمات وهكذا».

وتطرق شوبير إلى ضرورة استعداد اللاعبين لمرحلة ما بعد الاعتزال، مشيرًا إلى أن لاعب كرة القدم يجب أن يفكر مبكرًا في مستقبله بعد انتهاء مسيرته.

واختتم حديثه قائلًا: «واللي هيبطل كمان نصيحة له، أنت لازم تفكر في بكرة، يعني عايز تكون فين؟ هتعمل إيه؟ ممكن تبقى رئيس النادي ولا مدير كورة ولا مدرب في النادي، وممكن تبقى لا مؤاخذة مفيش حاجة خالص، مهمل وملكش لازمة ولا قيمة ولا ليك دور ولا أي حاجة».