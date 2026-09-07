بنك قطر المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 0.75% ليصل إلى 262 مليار ريال في أغسطس

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى بنك قطر المركزي في شهر أغسطس الماضي بنسبة 0.75% على أساس سنوي، لتصل إلى 262.240 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 260.282 مليار ريال.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك - اليوم الإثنين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للبنك مع نهاية شهر أغسطس 2026 بنسبة 9.7%، أي بواقع 19.663 مليار ريال لتصل إلى 220.515 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 42.761 مليار ريال، لتصل إلى 92.433 مليار ريال في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرَف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع في مخزون الذهب مع نهاية أغسطس الماضي بنحو 13.604 مليار ريال، ليصل إلى 60.087 مليار ريال، مقارنة بشهر أغسطس العام الماضي، الذي سجل فيه مستوى بلغ 46.483 مليار ريال، كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 48.831 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 62.763 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي.

وعلى صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أغسطس الماضي بقيمة 13 مليون ريال، مقارنة مع أغسطس 2025، ليبلغ مستوى 5.230 مليار ريال.