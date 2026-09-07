قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية التصالح في مخالفات البناء 2026
واشنطن ودمشق تبحثان مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية
تزوجت 16 مرة وعندي الزهايمر.. يسرا تكشف عن أغرب الشائعات التي تعرضت لها
موعد حاسم أمام الإدارة.. جلسة مع قادة الزمالك بسبب تأخر المستحقات
تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء
كيفية تقدير نصف الليل وثلثه وسدسه لقيامه والصلاة فيه؟.. الإفتاء توضح
لندن تصعّد ضد الاحتلال.. عقوبات مرتقبة على المستوطنات وشخصيات إسرائيلية
مجلس القيادة اليمني: ماضون في بسط سلطة الدولة.. ولن نسمح بتهديد الملاحة
ماذا يقرأ رسول الله قبل النوم؟.. حصن نفسك بـ4 سور و3 آيات قرآنية
بكرة المدرسة.. خطوات التسجيل والاشتراك والأوراق المطلوبة
إيران تهدد بقصف منشآت الطاقة الأمريكية في الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يا ناسينا.. حمادة هلال يكشف موعد طرح كليبه الجديد

حمادة هلال
حمادة هلال
محمد سعيد

كشف الفنان حمادة هلال، موعد طرح فيديو كليب أغنية يا ناسينا، والتي روج لها خلال الفترة المقبلة عبر السوشيال ميديا. 

وأعلن حمادة هلال، عن طرح كليب يا ناسينا، يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءا. 

أعمال حمادة هلال 

طرح النجم حمادة هلال أغنيته الجديدة "كنت واحد من كتير" علي موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر ماهر صلاح والكليب من إخراج عبد الرحمن محمد.

 وتعد أغنية "كنت واحد من كتير" من أهم أعمال حمادة هلال في مشواره، لما تحمله من رسالة إنسانية تهدف إلى دعم الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وهو ما دفعه إلى منحها اهتماماً خاصاً.

وكان حمادة هلال، قال في مقطع فيديو نشره مؤخرا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، إن أغنية "كنت واحد من كتير" تُعد من الأعمال المهمة في مشوارى الفني، وتمثل تجربة مختلفة بالنسبة لي، خاصة أنها تسلط الضوء على دعم أطفال ذوى ذوى التوحد ومساعدتهم على الإندماج مع المجتمع ويصبحوا جزءاً منه ومقبولين أكثر، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يشاهد فيها هذا القدر من الاهتمام من أشخاص كثيرون في الوطن العربي، وهو ما دفعه إلى الاهتمام بالأغنية بشكل أكبر.

وتقول كلمات الأغنية: كنت من كتير كلنا في نفس المصير. كنت واحد من كتير .. كلنا في نفس المصير محبوسين جوه السكوت … نترعب لو يعلي صوت توهه جوا خيال كبير … والنهاردة انا حد تاني هقدر اوصف في المعاني خطوة خطوة بعدي ليكو ببقي شايف نفسي فيكم ببني وبين الناس مكاني انا قد الحلم ولو مش سهل في ضهر ناس اكتر من اهلي انا قادرانا قادر عايش.

 وبقيت اتكلم واعرف اقول والناس فاهماني ومش معزول انا واحد منكم والخوف ما فيش لسه جاي كتير ولسه اقدر اسمع الف قصة هقدر امشي طريق واعدي مهما اقابل ١٠٠ تحدي حلمي قرب مش بعيد قلبي واخد نبضو منكم فرحتي بتبان في عينكم سنده الايد اللي شايلة تعدل الكفة اللي مايلة ابقي بيها واحد جديد انا قد الحلم ولو مش سهل في ضهر ناس اكتر من اهلي انا قادر اواجهة قادر عايش. 

وبقيت اتكلم واعرف اقول والناس فاهماني ومش معزول انا واحد منكم والخوف ما فيش انا قد الحلم ولو مش سهل في ضهر ناس اكتر من اهلي انا قادر اواجهة قادر عايش. وبقيت اتكلم واعرف اقول والناس فاهماني ومش معزول انا واحد منكم والخوف ما فيش.

المداح 6

وشارك حمادة هلال مؤخرًا فى ماراثون رمضان الماضي  بمسلسل «المداح 6»، الذي عُرض ضمن  وواصل من خلاله تقديم شخصية صابر المداح التي حققت جماهيرية واسعة.

ودارت أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق، حول صابر المداح الذي يجد نفسه في مواجهة مستمرة مع الجن والشياطين، وسط صراعات متلاحقة وأحداث غامضة.

حمادة هلال أغاني حمادة هلال أعمال حمادة هلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يشعل تركيا.. الفرعون المصري يفرض نفسه نجمًا لطرابزون سبور.. ماذا قالت الصحف عنه ؟

الاهلي

عنده مشكلة في الوضع التشريحي.. سمير كمونة ينتقد نجم الأهلي

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

خبراء يكشفون أبرز الحيل والعلامات للتحقق من الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

أخبار السيارات

أخبار السيارات| فورد تسجل براءة اختراع ذكية لتحويل برونكو إلى غرفة نوم.. لامبورجيني بقوة 907 حصان تنضم لأسطول الشرطة

بالصور

فريق تويوتا جازو يحتفل بثلاثية تاريخية في رالي باراجواي للسيارات

فريق تويوتا جازو
فريق تويوتا جازو
فريق تويوتا جازو

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير
طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير
طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن.. سر القرمشة من غير قلي وزيت كتير

شيفروليه الأكثر ترخيصا في مصر خلال أغسطس 2026

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

قبل زيادة سعرها.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت لأطول فترة

قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد