قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون وسطاء.. الزراعة تعلن توفير تقاوي البطاطس المعتمدة لصغار المزارعين
شركات الاتصالات الأوروبية تدرس مشروعا مشتركا لمنافسة إيلون ماسك
هاني حتحوت: لاعبو الزمالك يرفضون جلسة مع الإدارة بسبب المستحقات المتأخرة
هدنة الشتاء.. زيلينسكي يكشف تحركا أمريكيا لخفض التصعيد مع روسيا
إشارات خادشة للحياء.. القبض على سائق توك توك بالقاهرة
منتخب السويس بتروجت يقلب الطاولة على المصري بثنائية مثيرة في الدوري الممتاز
مليشيا الحوثي تعاود استهداف المخا بصاروخ بالستي
أياكس يعلن غياب مدافعه لمدة شهر بسبب كدمة في عظمة القص والرئة
الممنوعون من حجز وحدات الإيجار التمليكي
محافظ القاهرة: زرع أشجار جديدة في شارع جامعة الدول العربية قريبا
حاجة نفخر بيها.. عمرو أديب: المصريين أصبحوا حساسين تجاه أي حد بيقطع شجرة
حسم المعركة عسكريا.. مساعد وزير الدفاع اليمني: قرار تحرير صنعاء «صَدَر»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فايا يونان تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد فصول وتعلن خطوبتها

فايا يونان
فايا يونان
تقى الجيزاوي

طرحت الفنانة السورية فايا يونان أحدث أغنياتها "روحي وروحك"، لتكون أولى أغنيات ألبومها الجديد "فصول"، الذي تقدم من خلاله تجربة فنية وشخصية مختلفة، ويعد أول ألبوم تكتب جميع أغنياته بنفسها.

وتحمل الأغنية طابعًا شخصيًا بالنسبة لفايا يونان، إذ تزامن طرحها مع إعلان خطوبتها، بعدما كشفت أن "روحي وروحك" كانت هديتها لخطيبها، بعد أسابيع قليلة من لقائهما، لتوثق من خلالها المشاعر التي عاشتها في بداية علاقتهما.

وتقدم فايا يونان في "روحي وروحك" أغنية عاطفية شخصية، كتبت كلماتها ولحنتها بنفسها، بينما تولى جوزيف دمرجيان مهمة  التوزيع الموسيقي، وتعتمد الأغنية على الجيتار إلى جانب حضور آلة الناي، في مزيج موسيقي يبرز الطابع العاطفي للعمل.

ويرافق طرح الأغنية فيديو مصور بطابع عفوي وحميمي، قام خطيب فايا بتصويره باستخدام أول كاميرا فيديو محمولة اقتناها واحتفظ بها منذ عام 2000، وتظهر فايا خلاله وهي تؤدي كلمات الأغنية، في لقطات توثق جانبًا شخصيًا من العلاقة الرومانسية بينهما وتضيف أجواء من الحنين والخصوصية إلى الأغنية.. وقالت فايا عن الأغنية: "روحي وروحك من أكثر الأغاني صدقًا وخصوصية بالنسبة لي، كانت هديتي لخطيبي، بعد أسابيع قليلة من لقائنا. 

كنت أشعر بالكثير من المشاعر المخيفة والمربكة، لكنها في الوقت نفسه كانت جميلة، ولم أكن أعرف ماذا أفعل بها، لذلك وضعتها في أغنية".

وتمهد فايا يونان عبر الأغنية لألبومها الجديد "فصول"، الذي يمثل محطة جديدة في مشوارها الفني، حيث يضم مجموعة من الأغنيات التي تجسد فصولًا مختلفة من حياتها ورحلتها، وتتناول وجوهًا متعددة للحب، بما تحمله من لحظات فرح وتحديات وتقلبات وتجارب إنسانية.

 كما تضع لمستها الشخصية والخاصة في الألبوم عبر كتابة كافة أغانيه، في تجربة تعد الأولى في مشوارها.  

فايا يونان أغاني فايا يونان روحي وروحك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يشعل تركيا.. الفرعون المصري يفرض نفسه نجمًا لطرابزون سبور.. ماذا قالت الصحف عنه ؟

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

خبراء يكشفون أبرز الحيل والعلامات للتحقق من الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

أخبار السيارات

أخبار السيارات| فورد تسجل براءة اختراع ذكية لتحويل برونكو إلى غرفة نوم.. لامبورجيني بقوة 907 حصان تنضم لأسطول الشرطة

بالصور

شافت أصعب أيام حياتها.. هبة كامل تكشف تفاصيل مرضها وهذه أهم أعراضه

هبة كامل
هبة كامل
هبة كامل

شيفروليه الأكثر ترخيصا في مصر خلال أغسطس 2026

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

قبل زيادة سعرها.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت لأطول فترة

قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة

مخاطر تناول دواء التخسيس دون استشارة طبيب.. «تجربة الآخرين» قد تهدد حياتك

حبوب التخسيس
حبوب التخسيس
حبوب التخسيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

المزيد