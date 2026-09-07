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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زوجي كان أول شخص يعرف مرضي.. آيات أباظة تكشف لحظة اكتشاف مرضها بالسرطان

آيات أباظة
آيات أباظة
تقى الجيزاوي

  كشفت الإعلامية آيات أباظة لأول مرة منذ نحو عام ونصف، بعد تماثلها للشفاء من مرض السرطان، تفاصيل رحلة علاجها الصعبة، التي بدأت بشكل مفاجئ وانتهت بإعلان تعافيها.

وقالت آيات أباظة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن رحلة المرض كانت صعبة للغاية، لدرجة أنها لا تزال غير مستوعبة حتى الآن أنها شُفيت، موضحة: «رحلة صعبة أوي لدرجة إني مش مستوعبة إن الحمد لله خفيت، كانت حياة صعبة ومكنتش متخيلة إن يحصل ده كله ليا».

وأضافت أنها تعاملت مع مرضها برضا وإيمان، قائلة: «كنت راضية وحاسة إن ربنا اداني هذا البلاء يبقى ربنا بيحبني».

وكشفت أن المرض لم تكن له أعراض واضحة في البداية، حيث شعرت بشكل مفاجئ بآلام في البطن، فتوجهت إلى الطبيب الذي طلب منها إجراء عدد من التحاليل، لتظهر النتائج إصابتها بالمرض.

وأوضحت أن زوجها عمرو كان أول شخص يعلم بإصابتها، مشيرة إلى أنه كان يتحمل عنها الصدمات ويحاول إخفاء تأثره، لكنها أدركت من ملامح وجهه وحالته النفسية أن الأمر صعب. وقالت: «عمرو جوزي هو اللي عرف الأول بمرضي، هو مستحملني وبياخد كل الصدمات قبلي، عرفت من وشه لأنه كان مضغوط وأنا تعبته».

وأشارت إلى أنها خضعت لعملية جراحية استمرت 12 ساعة، ووصفتها بأنها واحدة من العمليات الكبيرة، وأجرتها في أكتوبر الماضي، وبعدها أخبرها الأطباء بأنها ستخضع لمتابعة لمدة 3 أشهر.  

الإعلامية نهال طايل برنامج «تفاصيل» عمرو محمود ياسين

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