بفستان أبيض.. ظهور لافت لـ يارا السكري عبر إنستجرام

شاركت الفنانة يارا السكري، صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت يارا السكري بإطلالة جذابة لافتة، مرتدية فستانا ذا تصميم أنيق باللون الأبيض، ما منح إطلالتها طابعا جذابا مميزا.

وتحرص يارا السكري خلال الفترة الأخيرة على مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من جلسات التصوير أو المناسبات الفنية، وهو ما يجعل صورها تحظى باهتمام متابعيها بشكل مستمر.

وفي سياق آخر، سبق أن تحدثت الفنانة يارا السكري عن مشاركتها في فيلم صقر وكناريا، قائلة: “أول مرة اشتغل مع محمد إمام وشيكو، ولكن في العمل كان هناك تعاون وروح حلوة”.