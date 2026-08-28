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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يارا السكري تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

يارا السكري
يارا السكري
هاجر هانئ

حرصت الفنانة يارا السكري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرم، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة يارا السكري

تألقت يارا السكري في الصور بإطلالة أنيقة من أختيار الإستايلست إسلام متولي، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة واتسم التصميم باللون السيمون المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

حمل فستان يارا السكري توقيع Amjad Hamouri، أنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت يارا السكري بشعرها المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج التي رتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

يارا السكري إطلالة يارا السكري صور يارا السكري

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