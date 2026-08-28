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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المشرف على الأروقة ومدير الجامع الأزهر يتفقدان "مجمع الحصة" بالقليوبية تمهيدًا لافتتاحه

تفقد مجمع الحصة بالقليوبية
تفقد مجمع الحصة بالقليوبية
محمد شحتة

​أجرى الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، يرافقه الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والدكتور مجدي أتى سيد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، جولة تفقدية لمجمع الرواق الأزهري بالحصة مركز طوخ ؛ للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات النهائية بالمجمع.

ومن المقرر أن ​يتم الافتتاح الرسمي ليكون فرعًا جديدًا يضاف إلى سلسلة فروع الرواق الأزهري بمحافظة القليوبية.

مقارئ وحلقات تحفيظ القرآن

​وخلال الجولة، تفقدت القيادات الأزهرية التجهيزات اللوجستية والفنية للمجمع، والتي شملت غرف الرواق الأزهري، والقاعات المخصصة لتدريس محاضرا العلوم الشرعية والعربية، بالإضافة إلى المقارئ وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، للتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الدارسين وتقديم خدمة تعليمية وبرامج نوعية على أعلى مستوى.

يذكر أن العمل يجري بفرع مجمع الحصة بالقليوبية الأزهري التابع للجامع الأزهر، قدمًا لضمان توفير كافة التسهيلات والبيئة المناسبة للدارسين داخل الفرع الجديد فور انطلاقه

الأزهر الجامع الأزهر مجمع الحصة الرواق الأزهري القليوبية

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