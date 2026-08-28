خطر على الأطفال.. كيا تستدعي 21 ألف سيارة EV9 بسبب "الإيرباجز"!

كشفت شركة "كيا" عن استدعاء 21290 سيارة من طراز EV9 الكهربائي العائلي ذي الصفوف الثلاثة لعامي 2025 و2026، وذلك عقب اكتشاف خلل في نظام اكتشاف الركاب قد يعرض الأطفال لخطر الإصابة عند انتفاخ الوسادة الهوائية الأمامية.

خلل في نظام استشعار الركاب الأمامي

يتعلق الاستدعاء بوجود مشكلة في أنبوب نظام اكتشاف الركاب (ODS) الواقع تحت مقعد الركب الأمامي؛ حيث تبين أن الأنبوب قد يتعرض للانحشار أو التلف عند تعديل مستوى ارتفاع المقعد إلى أقصى وضعية بشكل متكرر.

ويتسبب هذا التلف في خفض كفاءة النظام المسئول عن التعرف على طبيعة الجالس في المقعد الأمامي، سواء كان بالغًا أو طفلًا أو مقعد تثبيت أطفال.

مخاطر فتح الوسادة الهوائية أمام الأطفال

تشير معايير السلامة إلى ضرورة إيقاف تشغيل الوسادة الهوائية الأمامية تلقائيًا عند تواجد طفل أو مقعد أطفال في المقعد الأمامي، لمنع تعرضهم لإصابات خطيرة أثناء الحوادث. ونتيجة الخلل المرصود في أنبوب الاستشعار، قد تنطلق الوسادة الهوائية في حالات الاصطدام رغم وجود طفل في الأمام، مما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة الأطفال.

الطرازات المشمولة وإجراءات الإصلاح

يشمل الاستدعاء طرازات كيا EV9 لعامي 2025 و2026 المصنعة في مصنع الشركة بولاية جورجيا الأمريكية في الفترة بين 17 مايو 2024 و13 مايو 2026، بينما لا تتأثر النسخ المصنعة في كوريا الجنوبية بهذه المشكلة.

وأوضحت الشركة أنها ستفحص السيارات المشمولة عبر مراكز الصيانة المعتمدة وتبدل القطع المتضررة وتعدل مسار الأنبوب مجانًا دون تحميل الملاك أي تكاليف.