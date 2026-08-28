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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كارليكس ديزاين تكشف عن مرسيدس G-Stallion بسعر 3.5 ملايين دولار

مرسيدس جي كلاس G-Stallion
مرسيدس جي كلاس G-Stallion
عزة عاطف

كشفت شركة تعديل السيارات البولندية الشهيرة "كارليكس ديزاين" عن أحدث إبداعاتها في عالم السيارات الفاخرة، وهي سيارة "G-Stallion" المعتمدة على طراز مرسيدس-بنز جي كلاس (G-Class). 

وتأتي هذه النسخة الوحيدة في العالم بسعر يتجاوز 3 ملايين يورو (نحو 3.5 ملايين دولار)، لتسجل واحدة من أعلى القيم السعرية لسيارات جي كلاس المعدلة.

3000 ساعة عمل يدوي على السقف

تكمن القيمة الأكبر في هذه السيارة بمنطقة السقف تحديدًا؛ حيث قضى الحرفيون في الشركة أكثر من 3000 ساعة عمل متواصلة لإنجاز التفاصيل الفنية الدقيقة المتواجدة عليه. 

وتؤكد الشركة أن السقف وحده يمثل الجزء الأكثر تعقيدًا وتكلفة في المشروع، مما يضفي على السيارة طابعًا فنيًا استثنائيًا.

هيكل عريض وطلاء خارجي مخصص

حصلت السيارة على حزمة تعديلات هيكلية عريضة (Widebody Kit) تمنحها حضورًا قويًا على الطريق. كما جرى تطبيق طلاء خارجي مخصص جرى اختياره بعناية ليعكس طبيعة السيارة الفريدة ويبرز خطوطها الهندسية الحادة.

مقصورة داخلية بجلد عنابي ونقوش يدوية

من الداخل، كسيت المقصورة بالكامل بجلد فاخر باللون العنابي الداكن (Maroon)، مع دمج مجموعة واسعة من العناصر المنقوشة يدويًا على مختلف أجزاء اللوحة الأمامية والأبواب والمقاعد، مما يمنح المقتني تجربة قيادة تعبر عن أعلى مستويات التخصيص.

العرض الأول في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

تستعد شركة "كارليكس ديزاين" لعرض السيارة أمام الجمهور ونخبة المقتنين خلال مشاركتها في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية هذا الشهر، حيث تطرح الشركة هذه النسخة للبيع بسعر 3.5 ملايين دولار.

مرسيدس جي كلاس مرسيدس G Stallion كارليكس ديزاين معرض أبوظبي سيارات فاخرة

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