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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أطول سيارة هيونداي.. باليسيد الجديدة تثير الضجة

هيونداي باليسيد 2027
هيونداي باليسيد 2027
عزة عاطف

أطلقت شركة هيونداي تحديثات جديدة لطراز باليسيد 2027 في السوق الكوري، حيث تصدر إصدار "السقف المرتفع" (High Roof) التشكيلة ليكون الخيار الأكثر رحابة وفخامة، إلى جانب تقديم طرازي "بلاك إنك" و"XRT" المحدثين وتطوير قائمة التجهيزات القياسية في مختلف الفئات.

فئة السقف المرتفع ومستوى الرفاهية في المقصورة

يمتاز إصدار السقف المرتفع بزيادة في ارتفاع الهيكل بمقدار 240 مم، ليرتفع الارتفاع الإجمالي للمركبة إلى 2005 مم دون تجاوز حد 2.1 متر المحدد لغالبية المرائب مغلقة الأسطح. 

وتضم المقصورة الخلفية شاشة ترفيهية ذكية قياس 21.4 بوصة، إلى جانب نظام إضاءة محيطية في السقف يعكس مظهر السماء المرصعة بالنجوم، ومصابيح قراءة بارزة من نوع LED. 

وتوفر حزمة VIP كونسول أوسط للمقاعد الخلفية يحتوي على شاحن لاسلكي مزدوج للهواتف المحمولة، ونظام تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية UV-C، ومنقي هواء مدمج، وحوامل أكواب مزودة بتقنيات التسخين والتبريد.

هيونداي باليسيد 2027

إصدارات بلاك إنك وXRT ومنظومات القوة المتاحة

تأتي فئة "بلاك إنك" بتصميم داكن يعتمد على فئة كاليجرافي مع طلاء وشبكات سوداء، وعجلات ألومنيوم قياس 21 بوصة، بالإضافة إلى نظام تعليق إلكتروني استباقي ومقاعد تدليك لركاب الصف 2. 

وعلى الجانب الآخر، يقدم طراز "XRT" مظهرًا محددًا للطرق الوعرة بشبك أمامي مخصص، وقضبان سقف رياضية، وعجلات قياس 20 بوصة، ونظام صوتي من Bose يضم 14 مكبر صوت. 

وتعتمد كافة الفئات على محرك بنزين تيربو سعة 2.5 لتر يولد قوة 277 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، أو منظومة هجينة بقوة 329 حصانًا مع ناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع توفير خيارات الدفع الأمامي والكلي.

هيونداي باليسيد 2027 باليسيد High Roof سيارات SUV عائلية أسعار هيونداي 2027

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