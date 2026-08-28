بالأسماء .. مصرع 4 أشخاص وإصابة 63 آخرين في تصادم أتوبيس وتريلا بالضبعة

شهد محور الضبعة بمحافظة مطروح حادثًا مروعًا، إثر تصادم أتوبيس بسيارة تريلا، أسفر عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة 63 آخرين، وسط استنفار من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث.

اسماء المتوفين

وحصل صدى البلد على أسماء الضحايا حيث استقبلت مستشفى الضبعة 4 جثامين متوفين وهم وائل نبيه منصور، من الجيزة، ونجله شنودة وائل نبيه، وهاني عادل سيف، من الجيزة، ومنار فاروق.

مصابي الحادث

كما استقبلت المستشفى 64 مصاب وهم جرجس أديب فرج – 42 سنة – القاهرة ساندي جرجس أديب – 12 سنة – القاهرة مايفين روماني يوسف – 1 سنة – القاهرة ورده وهيب حبشي – 36 سنة – القاهرة هاني عادل سيف – 56 سنة – القاهرة مينا أيمن فوزي – 14 سنة – القاهرة مارينا أيمن فوزي – 14 سنة – القاهرة أيمن فوزي كرولس – 50 سنة – القاهرة منار فاروق جعفر – 43 سنة – القاهرة شربات إسحاق وديع – 50 سنة – سوهاج فاروق غيطاني بخيت – 30 سنة – سوهاج ميرنا وائل نبيه – 25 سنة – القاهرة عاطف بخله بخيت – 26 سنة – سوهاج كوتر نور عوض – 51 سنة – القاهرة فوزي عبد المسيح جندي – 58 سنة – القاهرة روماني عبدالله رزق الله – 40 سنة – القاهرة رين روماني عبدالله – 12 سنة – القاهرة كيرلس ميلاد فتحي – 13 سنة – القاهرة ورده فؤاد عبد المسيح – 33 سنة – القاهرة ميخائيل وائل نبيه – 18 سنة – القاهرة إبرام وائل نبيل – 17 سنة – القاهرة عيد فرحات نيهِم – 42 سنة – القاهرة نيجار وائل نبيه – 17 سنة – القاهرة فيروز إسحاق بديع – 32 سنة – القاهرة حبيشي وهب حبيشي – 38 سنة – القاهرة كيرلس حبشي وهيب – 10 سنوات – القاهرة جوليا حبشي وهيب – 6 سنوات – القاهرة جوفاني حبشي وهيب – 6 سنوات – القاهرة جرجس وهب جرجس – 37 سنة – القاهرة رامي سامي صادق – 40 سنة – القاهرة فرنيا إسحاق بديع – 40 سنة – القاهرة دينا خلف زامر – 27 سنة – القاهرة ملاك نخله بخيت – 33 سنة – القاهرة دينا ناصر فؤاد – 35 سنة – القاهرة ماريا عبد فرحات – 9 سنوات – القاهرة كرلس عيد فرحات – 11 سنة – القاهرة بولا روماني – 10 سنوات – القاهرة رندا خلف عبدالله – 32 سنة – الجيزة شنودة وليام جابر – 33 سنة – الجيزة سهام شنودة وليام – 13 سنة – الجيزة شيري شنودة وليام – 1 سنة – القاهرة كيرلس شنودة وليام – 9 سنوات – القاهرة إسحاق وديع عوض – 78 سنة – سوهاج نخله بخيت نخله – 56 سنة – سوهاج بافلي ملاك نخله – 8 سنوات – سوهاج مايفيل ملاك نخله – 6 سنوات – سوهاج فام نادر غيطان – 6 سنوات – سوهاج دميانا مكرم عوض – 30 سنة – سوهاج جونستا نادر غيطاني – 3 سنوات – سوهاج فريسونا نادر غيطاني – 3 سنوات ونصف – سوهاج روماني يوسف ذكي – 37 سنة – الجيزة بخيت غيطاني بخيت – 21 سنة – سوهاج بطرس نخله بخيت – 15 سنة – سوهاج شنودة وليام جابر – 32 سنة – الجيزة أبانوب روماني فتحي – 9 سنوات – الجيزة فيرونيار روماني فتحي – 6 سنوات – الجيزة عايدة إسحاق وديع – 55 سنة – الجيزة فيرون نادر غيطاني – سنتان – سوهاج ملطي رامي زين – 3 سنوات – سوهاج بولا جرجس أديب – 8 سنوات – سوهاج روفيا ملاك نخلا – 8 سنوات – سوهاج ميفت ملاك نخلا – 5 سنوات – سوهاج فان نادر خطاطي – 6 سنوات – سوهاج جونسات نادر – 4 سنوات – سوهاج إيفنا نادر صبرة – 10 سنوات – سوهاج