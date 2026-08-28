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الأهلي يواجه زد في ظهوره الثاني بالدوري.. وتغييرات مرتقبة بالتشكيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواجه زد في ظهوره الثاني بالدوري.. وتغييرات مرتقبة بالتشكيل

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، ثاني مبارياته في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، عندما يواجه زد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في المسابقة بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، ويسعى لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي ومواصلة حصد النقاط.

وتشير المصادر إلى أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، استقر بشكل كبير على ملامح التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، مع وجود تغييرات عن التشكيل الذي بدأ مواجهة الجولة الأولى.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بـ مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه كريم فؤاد وياسر إبراهيم وعمرو الجزار ومحمد هاني في خط الدفاع.

وفي خط الوسط، يتواجد أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وأحمد سيد زيزو، بينما يقود الهجوم الثلاثي أشرف بن شرقي وسفيان بنجديدة ومنصف بقرار.

موعد مباراة الأهلي وزد 

وتقام مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في ثاني جولات الدوري المصري.

الأهلي زد بطولة الدوري

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