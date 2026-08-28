توجيه "رئاسي حاد".. الرئيس السيسي يطالب بمراجعة عقود المطورين العقاريين لحماية حقوق المواطنين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة حاسمة ومباشرة إلى قطاع التطوير العقاري، مُكلفا أجهزة الدولة المعنية بإجراء مراجعة شاملة لجميع المطورين للتأكد من مدى التزامهم بالتوقيتات المحددة والبنية الأساسية المبرمة في العقود مع المواطنين.



وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، أن الدولة ستتعامل بمنتهى الشدة وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددا على أن احترام العقود وحفظ حقوق الناس ومصداقية الدولة خط أحمر لا يقبل التهاون.

وتدخل الرئيس السيسي، ووجه بتطبيق القانون تجاه المخالفين، قائلا إنه "سيتعامل بحدة" في هذا الأمر، وأكمل الرئيس السيسي، خلال احتفالية المولد النبوي، الأربعاء 26 أغسطس: "تتم حالياً مراجعة شاملة بين أجهزة الدولة المختلفة على كل المطورين العقاريين، والتزاماتهم تجاه المواطنين، وأنا في هذا الموضوع هكون حاداً».

وأضاف الرئيس السيسي أن "كل من أخذ مالا بالتزام وعقود بين طرفين، هو ملتزم بتنفيذ هذا التعاقد في التوقيت المحدد بالعقد، وغير ذلك سنتخذ الإجراءات القانونية حفاظا على حقوق الناس ومصداقية الدولة".

وأكد الرئيس السيسي: "ضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطًا بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة. وفيما يخص العقود، فسوف يتم عمل مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة مع كل المطورين العقاريين لضمان وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين".

إنفاذ سيادة القانون بمنتهى الحسم

وطالب الرئيس السيسي كل مسؤول في موقعه بإنفاذ سيادة القانون بمنتهى الحسم، قائلا: "فلا موضع بيننا لفاسد، ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب، أو يعبث بمقدرات هذا الوطن العظيم".

كما كرر الرئيس السيسي التوجيه إلى الحكومة وإلى وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة ضبط الأسواق باستمرار، والمتابعة الميدانية المستمرة، والتوسع في المبادرات وفي منافذ البيع الحكومية، وضرورة إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب، وإفادتي بما يتحقق على أرض الواقع بصفة منتظمة.

ووجه الرئيس السيسي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء، وتجنب التقدير الجزافي، وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، بما في ذلك النظر في إمكانية سداد المتأخرات، وإفادتي تباعًا بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.