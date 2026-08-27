خبير في إدارة الأزمات: الرئيس السيسي أكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية

أكد أحمد عبد السلام، الخبير في إدارة الأزمات، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف حملت رسائل مهمة بشأن قدرة الدولة المصرية على التعامل مع التحديات الإقليمية والأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح عبد السلام أن الرئيس السيسي لم يفصل بين جهود الدولة في مجال الأمن القومي ومسار التنمية، مؤكدًا أن حماية الدولة ومقدراتها تسير بالتوازي مع تنفيذ خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يستمع إلى نبض الشارع المصري، وعلى دراية بالمشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين، وهو ما انعكس في توجيهاته للحكومة بضرورة توضيح ما تحقق من إنجازات، إلى جانب عرض التحديات التي تواجه الدولة بكل شفافية.

تعمل الحكومة على التواصل المستمر

وشدد خبير إدارة الأزمات على أهمية أن تعمل الحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين، وشرح جهود الدولة وما يتم اتخاذه من إجراءات لمواجهة الأزمات، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.