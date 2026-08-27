بعد دعاء الرئيس السيسي لها.. ما لا تعرفه عن مرض هبة مجدي وتفاصيل رحلة العلاج

تصدر اسم الفنانة هبة مجدي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في احتفالية المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول ظهور علني لها بعد مرورها بأزمة صحية وخضوعها لرحلة علاج من مرض السرطان.

وخلال الاحتفالية، قدمت هبة مجدي فقرة غنائية في حب النبي، قبل أن يوجه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة دعم ودعاء بالشفاء وهو الموقف الذي تأثرت به الفنانة وظهرت عليها علامات التأثر والدموع.

وكانت هبة مجدي قد خاضت رحلة علاج خلال الأشهر الماضية، بعدما علمت بإصابتها بالسرطان في سبتمبر 2025، وبدأت العلاج في أكتوبر من العام نفسه، بحسب ما نقلته تقارير صحفية عن مصادر مقربة منها.

ورغم ظروفها الصحية، حرصت الفنانة على استكمال ارتباطاتها الفنية، وواصلت تصوير أعمالها خلال فترة العلاج في تكتم بعيدًا عن الأضواء.

وبحسب المعلومات المتاحة حتى الآن، لم تكشف هبة مجدي أو أسرتها بشكل رسمي عن نوع السرطان أو العضو المصاب، ولذلك لا يمكن الجزم بأي تفاصيل إضافية متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعلن زوجها الفنان محمد محسن في وقت سابق أنها وصلت إلى المرحلة الأخيرة من رحلة العلاج، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالشفاء الكامل.