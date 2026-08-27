النقل تكشف موعد التشغيل التجريبي لـ مونوريل غرب النيل لـ8 محطات

قالت وزارة النقل إنه جارٍ تنفيذ مونوريل غرب النيل بطول 43,8كم وعدد 13 محطة.

وكشفت الوزارة موعد البدء التشغيل التجريبي لعدد 8 محطات (أكتوبر الجديدة – طريق الإسكندرية الصحراوي) في أكتوبر 2026 وباقي المحطات (طريق الإسكندرية الصحراوي – وادي النيل) خلال الربع الأول من 2027.

وأوضحت أنه جاري تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بطول 19 كم وعدد 17محطة.



وعن المسار يربط إقليم القاهرة الكبرى بقلب مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات العمرانية الجديدة، حيث تشمل المحطات الـ13 على الخط: (أكتوبر الجديدة – جامعة الأهرام الكندية – السادات – جامعة 6 أكتوبر – نقابة المهندسين – مول مصر – مدينة الشيخ زايد – طريق الإسكندرية – المنصورية – المريوطية – الطريق الدائري – بشتيل – وادي النيل).