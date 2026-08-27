المانجا تضرب مزارعي كفر الشيخ .. "بنرش 20 مرة والمحصول مفيش"

اشتكى عدد من مزارعي المانجو بمحافظة كفر الشيخ، خاصة في مناطق البرلس، من تراجع حاد في إنتاجية المحصول خلال الموسم الحالي، مؤكدين أن الموسم جاء على غير المعتاد، بعدما كانت مزارعهم تحقق إنتاجًا وفيرًا في السنوات الماضية.

رصد شكاوى المزارعين

جاء ذلك خلال تقرير عرضته قناة «مودرن»، رصد شكاوى المزارعين ومعاناتهم مع تراجع محصول المانجو، في ظل ما وصفوه باضطراب الأحوال الجوية وتغير المناخ.

وقال أحد مزارعي المانجو إن الموسم الحالي «تعبان جدًا» مقارنة بكل عام، موضحًا أن العامل الرئيسي وراء تراجع الإنتاج، من وجهة نظره، هو تغير المناخ وعدم استقرار حالة الطقس، وهو ما انعكس على قدرة الأشجار على الحمل والإثمار.

وأضاف المزارع: «المناخ عندنا متغير، والجو مش مضبوط، السنة دي مفيش مانجا خالص في البرلس»، مشيرًا إلى أن الأشجار أصبحت تحمل في أوقات ولا تحمل في أوقات أخرى، على عكس المواسم السابقة.

المزارعون: رشينا أكثر من 20 مرة دون جدوى

وأوضح أن المزارعين بذلوا جهودًا كبيرة للحفاظ على الأشجار وزيادة الإنتاج، ووصل الأمر إلى رش الأشجار أكثر من 20 مرة، إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة.

وتابع: «إحنا بنرش النهارده، وبقينا راشين أكتر من 20 مرة الشجر، والشجر دلوقتي ما عادش أصلًا بيحمل عندنا نهائي».

وأشار إلى أن بعض الأدوية والمبيدات التي يستخدمها المزارعون لم تعد تحقق التأثير المطلوب، وهو ما يزيد من أعباء وتكاليف الزراعة، في الوقت الذي يعاني فيه المحصول من تراجع كبير.

«مفيش مانجا في الأراضي»

وأكد المزارع أن إنتاج المانجو هذا العام تراجع بصورة كبيرة في مناطق زراعية بالبرلس، لافتًا إلى أن العثور على مزارع لديها كميات جيدة من المحصول أصبح أمرًا نادرًا.

وقال: «الموسم عندنا مضروب، مفيش أي حاجة خالص في الأراضي السنة دي»، موضحًا أن بعض المزارعين لا يملكون سوى كميات محدودة للغاية من الثمار.

وتكتسب زراعة المانجو أهمية اقتصادية في مناطق من كفر الشيخ، حيث تضم المحافظة مساحات زراعية كبيرة من أشجار المانجو في مناطق بلطيم والبرلس ومطوبس، وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أهمية المحصول كمصدر دخل للمزارعين.

مزارع: «أنا باكل منها عيش أنا وعيالي»

وعبّر أحد المزارعين عن حجم الأزمة التي يواجهها، مؤكدًا أن محصول المانجو يمثل مصدر رزقه الأساسي، وأن تراجع الإنتاج يضعه أمام أزمة في توفير احتياجات أسرته وسداد التزاماته.

وقال: «أنا فلاح عندي حتة أرض باكل منها عيش أنا وعيالي، السنة دي مفيش أي حاجة خالص، برش وبعمل كل حاجة ومفيش نتيجة».

وأضاف بنبرة يغلب عليها القلق: «الفلاح السنة دي هيعيش من إيه؟ مديون، وربنا عالم بينا نعمل إيه».