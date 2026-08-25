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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فكرة جديدة.. طريقة عمل ملبن المانجو

ملبن المانجا
ملبن المانجا

يحرص المصريون على تناول حلوى المولد النبوي في كل عام، ولكن هناك إقبالا على الأنواع الجديدة.

في ظل الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف نعرض لكم طريقة عمل الملبن بالمانجو من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

● ½ كوب نشا

● باكو جيلي مانجو

● ½ كوب سكر

● كوب عصير مانجو

● 1/4 كوب ماء

طريقة تحضير ملبن مانجو

في بولة اخلط النشا مع العصير والجيلي والسكر والماء المغلي في إناء

ضعي الخليط على النار ويقلب حتى الغليان ويصب في بايركس مدهون بالزيت

اتركيه في الثلاجة حتى يتماسك ثم قطعيه وقدميه باردا.. وبالهنا والشفا .

ملبن ملبن المانجا طريقة عمل ملبن طريقة عمل ملبن المانجا المولد النبوي

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