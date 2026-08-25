كاف يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك وإيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم حكام مباراة الزمالك وإيه إس بورت بطل جيبوتي، المقرر إقامتها يوم 4 سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسند «كاف» إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، يضم حميدو ديرو حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه لامين دوفينت أدولف حكمًا مساعدًا أول، وداودا تراوري حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى جان واتارا مهمة الحكم الرابع.

كما تم تعيين الجنوب سوداني سيبيت ليبراتو بيجي راسا مراقبًا للمباراة.

ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب في الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي.