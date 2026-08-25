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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة جديدة للزمالك.. إيقاف قيد يرفع عدد القضايا إلى 4 ملفات

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة في ملف إيقاف القيد، بعدما صدر قرار جديد بمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد، ليرتفع عدد القضايا المرتبطة بإيقاف القيد إلى 4 قضايا.

وتأتي العقوبة الجديدة ضمن سلسلة الملفات التي تعمل إدارة الزمالك على إنهائها خلال الفترة الحالية، في ظل مساعي النادي لتسوية المستحقات المالية الخاصة بعدد من القضايا ورفع عقوبات إيقاف القيد.

ويواصل مسؤولو الزمالك تحركاتهم لحل الملفات العالقة، تمهيدًا لإنهاء أزمة القيد وفتح الباب أمام النادي لتسجيل صفقاته الجديدة، خاصة مع استمرار المنافسات المحلية والقارية.

وكان الزمالك واجه خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من قضايا إيقاف القيد أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أن تنجح الإدارة في تسوية عدد من الملفات، فيما لا تزال بعض القضايا قيد المتابعة. 

نادي الزمالك الزمالك إيقاف القيد

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