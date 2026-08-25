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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يخضو آخر تدريباته قبل مواجهة سوسييداد

ريال مدريد
ريال مدريد
حسام الحارتي

أجرى ريال مدريد حصته التدريبية الأخيرة قبل مواجهة ريال سوسييداد المؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني.
 

الحصة التدريبية شهدت مشاركة جميع اللاعبين وظهر الإنجليزي جود بيلينجهام بحالة جيدة للغاية، وذلك بعد استبداله في المباراة الافتتاحية للفريق ضد إسبانيول في وقت متأخر وشوهد واضعاً كيساً من الثلج على كاحله عقب نهاية المباراة فجاءت مشاركته في التدريبات بفاعلية مبددة لكل الشكوك حول حالته

وأكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد أن فريقه جاهز لمواجهة ريال سوسييداد، مشددًا على أهمية تحقيق الفوز في أول مباراة للفريق على ملعب سانتياغو برنابيو.

ريال مدريد ريال سوسييداد بيلينجهام إسبانيول البرتغالي جوزيه مورينيو

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