أحمد الخطيب: الإخوان تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي لمواصلة نشاطها

أكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، الباحث والمحلل السياسي والمتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والحركات الإسلامية السياسية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تكن ثأراً استثنائياً تجاه الدول العربية الكبرى—وفي مقدمتها مصر، السعودية، والإمارات—نظراً لكونها الدول التي تصدرت المواجهة ضد التنظيم وقضت على نفوذه في المنطقة.

وأوضح، «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، على قناة «Dmc» أن جماعة الإخوان تعتمد حالياً على الأدوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي كساحة تشغيل أولية لمواصلة نشاطها.

وشدد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على أن مواجهة هذه الأدوات لا تكفي وحدها، بل تتطلب استمرار تعقب التنظيم على المستويات الأمنية، الفكرية، الثقافية، والتعليمية لضمان عدم عودته.

وأشار الخطيب إلى أن خطورة هذا التنظيم الإرهابي تكمن في أنه تنظيم مرن ولديه خبرة كبيرة على التخفي والعودة.