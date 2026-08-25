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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لإعادة الواجهة البحرية للمواطنين.. مدبولي يتفقد مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تفقد مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية، عقب انتهائه من زيارة عدد من الشركات المتخصصة في مجال التعهيد بالمحافظة، ورافقه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ.


وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على تفقد كورنيش الإسكندرية، الذي تتركز الرؤية المتكاملة لتطويره على إعادة صياغة الواجهة البحرية للمدينة باعتبارها أحد أهم عناصر هويتها وذاكرتها، ومتنفسًا مفتوحًا لأهالي الإسكندرية وزوارها، في ضوء سعي الدولة للارتقاء بجودة الحياة في المدن المصرية، وتطوير الواجهات الساحلية بشكل عام، وخاصة مدينة الإسكندرية وواجهتها البحرية، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.


وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الساحلية للمدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمساحات العامة، مع الحفاظ على الهوية التاريخية والعمرانية المميزة للإسكندرية، وتعزيز مكانتها كإحدى أهم المدن الساحلية والسياحية في مصر، وذلك بدعم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وذلك من خلال إعداد رؤية متكاملة تجمع بين التخطيط العمراني والتصميم المعماري والهندسة الساحلية وهندسة النقل، بما يضمن توافق الحلول المقترحة مع طبيعة الساحل والمنشآت القائمة، وقابليتها للتنفيذ.


وخلال تفقده للكورنيش، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح حول تفاصيل المشروع؛ حيث تم التأكيد في هذا الصدد أن المشروع يعمل على إعادة تصميم الكورنيش باعتباره فضاءً حضريًا مفتوحًا يربط الإنسان بالبحر، ويعيد الشاطئ إلى قلب الحياة اليومية للمدينة، من خلال توفير مساحات عامة أكثر جودة وإتاحة للاجتماع والحركة والاستمتاع بالواجهة البحرية، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والهوية المميزة للإسكندرية.


وفي ضوء ذلك، أشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تمت خلال الفترة الماضية أعمال إزالة بعض المنشآت المقامة بطريق الكورنيش بمنطقة سبورتنج بنطاق حي شرق، عقب انتهاء مدة تعاقدها، وذلك في إطار جهود المحافظة لفتح الرؤية أمام المواطنين وإزالة المنشآت والعناصر التي تحجب رؤية البحر أمام المواطنين.


وأكد المحافظ استمرار المحافظة في مراجعة أوضاع المنشآت المقامة على مواقع الكورنيش، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت التي انتهت تعاقداتها، بما يحقق المصلحة العامة ويحسن الصورة البصرية للواجهة البحرية، في إطار تحقيق التوازن بين الأنشطة الاستثمارية وحق المواطنين في الاستمتاع بالمشهد البحري.


وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالمقترحات الخاصة بمشروع تطوير كورنيش الإسكندرية، لافتا إلى أنه يمكن التوسع فيه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ومؤكدا أنه سيتم تقديم كل صور الدعم المطلوب لتنفيذه، بما يخدم الرؤية العامة لتطوير الكورنيش وجعله متنفسا حقيقيا أمام المواطنين.

الإسكندرية مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية الدكتور مصطفى مدبولي الهوية التاريخية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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